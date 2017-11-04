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00:11 (мск), источник: Kazinform

Календарь праздничных дат утвержден в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Казахстане утвержден перечень праздничных дат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет» при Министерстве юстиции РК.

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Казахстане утвержден перечень праздничных дат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет» при Министерстве юстиции РК.

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31 октября этого года Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев подписал постановление Правительства РК № 689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан».

Согласно этому документу, в Казахстане утверждается перечень из 46 праздничных дат:

1. День Национальной гвардии Республики Казахстан — 10 января;.

2. День благодарности — 1 марта;.

3. День землеустройства, геодезии и картографии — вторая суббота марта;.

4. День геолога — первое воскресенье апреля;.

5. День работников науки — 12 апреля;.

6. День Службы государственной охраны Республики Казахстан — 21 апреля;.

7. День работников культуры и искусства — 21 мая;.

8. День памяти жертв политических репрессий и голода — 31 мая;.

9. День работников химической промышленности — последнее воскресенье мая;.

10. День государственных символов Республики Казахстан — 4 июня;.

11. День эколога — 5 июня;.

12. День полиции — 23 июня;.

13. День государственного служащего — 23 июня;.

14. День работников легкой промышленности — второе воскресенье июня;.

15. День медицинского работника — третье воскресенье июня;.

16. День работников связи и информации — 28 июня;.

17. День дипломатической службы — 2 июля;.

18. День органов национальной безопасности Республики Казахстан — 13 июля;.

19. День работников рыбного хозяйства — второе воскресенье июля;.

20. День металлурга — третье воскресенье июля;.

21. День работников торговли — четвертое воскресенье июля;.

22. День работников транспорта — первое воскресенье августа;.

23. День строителя — второе воскресенье августа;.

24. День пограничника — 18 августа;.

25. День спорта — третье воскресенье августа;.

26. День шахтера — последнее воскресенье августа;.

27. День знаний — 1 сентября;.

28. День работников нефтегазового комплекса — первое воскресенье сентября;.

29. День семьи — второе воскресенье сентября;.

30. День языков народа Казахстана — 5 сентября;.

31. День работников атомной отрасли — 28 сентября;.

32. День работников органов юстиции — 30 сентября;.

33. День машиностроителя — последнее воскресенье сентября;.

34. День труда — последнее воскресенье сентября;.

35. День работников оборонной промышленности — 6 октября;.

36. День учителя — первое воскресенье октября;.

37. День спасателя — 19 октября;.

38. День работника лесного хозяйства — третье воскресенье октября;.

39. День работников системы социальной защиты — последнее воскресенье октября;.

40. День работников охранных организаций — 29 октября;.

41. День внешней разведки — 5 ноября;.

42. День статистика — 8 ноября;.

43. День национальной валюты — тенге, профессиональный праздник работников финансовой системы Республики Казахстан — 15 ноября;.

44. День работников сельского хозяйства — третье воскресенье ноября;.

45. День прокуратуры — 6 декабря;.

46. День энергетика — третье воскресенье декабря.

Настоящее постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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