Календарь праздничных дат утвержден в Казахстане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Казахстане утвержден перечень праздничных дат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Казахстане утвержден перечень праздничных дат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Казахстане утвержден перечень праздничных дат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт
31 октября этого года
Согласно этому документу, в Казахстане утверждается перечень из 46 праздничных дат:
1. День Национальной гвардии Республики Казахстан — 10 января;.
2. День благодарности — 1 марта;.
3. День землеустройства, геодезии и картографии — вторая суббота марта;.
4. День геолога — первое воскресенье апреля;.
5. День работников науки — 12 апреля;.
6. День Службы государственной охраны Республики Казахстан — 21 апреля;.
7. День работников культуры и искусства — 21 мая;.
8. День памяти жертв политических репрессий и голода — 31 мая;.
9. День работников химической промышленности — последнее воскресенье мая;.
10. День государственных символов Республики Казахстан — 4 июня;.
11. День эколога — 5 июня;.
12. День полиции — 23 июня;.
13. День государственного служащего — 23 июня;.
14. День работников легкой промышленности — второе воскресенье июня;.
15. День медицинского работника — третье воскресенье июня;.
16. День работников связи и информации — 28 июня;.
17. День дипломатической службы — 2 июля;.
18. День органов национальной безопасности Республики Казахстан — 13 июля;.
19. День работников рыбного хозяйства — второе воскресенье июля;.
20. День металлурга — третье воскресенье июля;.
21. День работников торговли — четвертое воскресенье июля;.
22. День работников транспорта — первое воскресенье августа;.
23. День строителя — второе воскресенье августа;.
24. День пограничника — 18 августа;.
25. День спорта — третье воскресенье августа;.
26. День шахтера — последнее воскресенье августа;.
27. День знаний — 1 сентября;.
28. День работников нефтегазового комплекса — первое воскресенье сентября;.
29. День семьи — второе воскресенье сентября;.
30. День языков народа Казахстана — 5 сентября;.
31. День работников атомной отрасли — 28 сентября;.
32. День работников органов юстиции — 30 сентября;.
33. День машиностроителя — последнее воскресенье сентября;.
34. День труда — последнее воскресенье сентября;.
35. День работников оборонной промышленности — 6 октября;.
36. День учителя — первое воскресенье октября;.
37. День спасателя — 19 октября;.
38. День работника лесного хозяйства — третье воскресенье октября;.
39. День работников системы социальной защиты — последнее воскресенье октября;.
40. День работников охранных организаций — 29 октября;.
41. День внешней разведки — 5 ноября;.
42. День статистика — 8 ноября;.
43. День национальной валюты — тенге, профессиональный праздник работников финансовой системы Республики Казахстан — 15 ноября;.
44. День работников сельского хозяйства — третье воскресенье ноября;.
45. День прокуратуры — 6 декабря;.
46. День энергетика — третье воскресенье декабря.
Настоящее постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.