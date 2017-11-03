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22:44 (мск), источник: Kazinform

На зараженный картофель из Кыргызстана пожаловались павлодарские фермеры

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ — Картофелеводы Павлодарской области пожаловались вице-министру сельского хозяйства Казахстана Рустему Курманову на участившиеся случаи ввоза в регион продукции из Кыргызстана, заражённой опасным для картофеля паразитом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В последнее время участились случаи ввоза подкарантинной продукции на территорию нашей области со стороны Кыргызстана, заражённой карантинными объектами, в том числе золотистой картофельной нематодой, — пожаловался гендиректор ТОО “Актогай-Агро” Александр Терентьев вице-министру на рабочем совещании в акимате Павлодарской области по обсуждению карты развития агропромышленного комплекса. — Нас как сельхозтоваропроизводителей области, занимающихся возделыванием картофеля, волнует вопрос обеспечения фитосанитарной безопасности. В этой связи, какие меры принимает министерство?».

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Вице-министр заявил, что разделяет беспокойство фермеров, поскольку Павлодарская область остаётся житницей картофелеводства. По его словам, фитосанитарная служба Казахстана контролирует импортную подкарантинную продукцию в пунктах её назначения, а также по маршрутам следования грузовиков с ней.

«Эта работа проводится чётко в соответствии ЕАЭС, — сказал Р. Курманов. — С начала текущего года мы выявили 156 нарушений фитосанитарного законодательства ЕАЭС по продукции, которая поступает из Кыргызстана. При этом 36 фактов обнаружения продукции, которая заражена карантинными объектами, безусловно, несут риск для сельского хозяйства не только Казахстана, но и для других стран ЕАЭС. Картофельная золотистая нематода, которую мы обнаруживаем в продукции из Кыргызстана, заражает почву и может снижать урожайность до 90 процентов».

Казахстан как аграрная страна, по словам вице-министра, не может рисковать своей продуктовой безопасностью и своим экспортным потенциалом.

«Мы, безусловно, хотим изменения ситуации по выявлению карантинных вредителей со стороны Кыргызской Республики. В соответствии с порядком законодательства ЕАЭС и регламентом международной Конвенции по карантину и защите растений мы направили в Минсельхоз Кыргызстана 64 нотификации, — сказал Рустем Курманов. — Такой порядок: мы обязаны информировать экспортирующую сторону, что “в вашей продукции есть нарушения”. К этим нотификациям кыргызская служба по регламенту должна проводить контроль и информировать о принятых мерах. Однако этого не происходит уже десять месяцев. Безусловно, это вызывает беспокойство, в том числе у нас, у Минсельхоза Казахстана. Мы направляем нотификации, а в ответ — молчок. Причём динамика не меняется. Как шли заражённые грузы, так и идут. Мы понимаем, что это — требование ЕАЭС, это не наша прихоть, мы обязаны контролировать, и это общие союзные принципы. Мы их применяем в отношении производителей Казахстана, российских производителей. Так почему мы не должны их применять в отношении кыргызских производителей? Мы этот вопрос поднимали, и этот контроль мы будем осуществлять. Учитывая, что нет реакции от наших кыргызских коллег, мы подготовили именное письмо на имя министра сельского хозяйства Кыргызстана господина Мурашева, отправили его по дипломатическим каналам и ждём, что санитарная служба Кыргызстана проведёт работу, информирует нас о проведённой работе. Мы ждём, что ситуация изменится в лучшую сторону».

Как отметил докладчик, сейчас заражённые картофельной золотистой нематодой грузы, которые уже выявлены, возвращают в Кыргызстан. Уже возвращены 1,4 тысячи тонн картофеля.

«К сожалению, встречного движения мы не наблюдаем. Мы оставляем как последнюю меру введение временных ограничений в отношении кыргызской продукции. Но до этого вопроса хотелось бы не доводить», — заключил Р. Курманов.

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