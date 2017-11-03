На зараженный картофель из Кыргызстана пожаловались павлодарские фермеры

«Эта работа проводится чётко в соответствии ЕАЭС, — сказал Р. Курманов. — С начала текущего года мы выявили 156 нарушений фитосанитарного законодательства ЕАЭС по продукции, которая поступает из Кыргызстана. При этом 36 фактов обнаружения продукции, которая заражена карантинными объектами, безусловно, несут риск для сельского хозяйства не только Казахстана, но и для других стран ЕАЭС. Картофельная золотистая нематода, которую мы обнаруживаем в продукции из Кыргызстана, заражает почву и может снижать урожайность до 90 процентов».

«Мы, безусловно, хотим изменения ситуации по выявлению карантинных вредителей со стороны Кыргызской Республики. В соответствии с порядком законодательства ЕАЭС и регламентом международной Конвенции по карантину и защите растений мы направили в Минсельхоз Кыргызстана 64 нотификации, — сказал Рустем Курманов. — Такой порядок: мы обязаны информировать экспортирующую сторону, что “в вашей продукции есть нарушения”. К этим нотификациям кыргызская служба по регламенту должна проводить контроль и информировать о принятых мерах. Однако этого не происходит уже десять месяцев. Безусловно, это вызывает беспокойство, в том числе у нас, у Минсельхоза Казахстана. Мы направляем нотификации, а в ответ — молчок. Причём динамика не меняется. Как шли заражённые грузы, так и идут. Мы понимаем, что это — требование ЕАЭС, это не наша прихоть, мы обязаны контролировать, и это общие союзные принципы. Мы их применяем в отношении производителей Казахстана, российских производителей. Так почему мы не должны их применять в отношении кыргызских производителей? Мы этот вопрос поднимали, и этот контроль мы будем осуществлять. Учитывая, что нет реакции от наших кыргызских коллег, мы подготовили именное письмо на имя министра сельского хозяйства Кыргызстана господина Мурашева, отправили его по дипломатическим каналам и ждём, что санитарная служба Кыргызстана проведёт работу, информирует нас о проведённой работе. Мы ждём, что ситуация изменится в лучшую сторону».