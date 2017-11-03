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20:39 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Кабачок, похожий на бомбу, вызвал переполох в Германии

Немецкий пенсионер изрядно перепугался, обнаружив у себя в саду «бомбу времен Второй мировой войны». Прибывшие по вызову полицейские и саперы установили, что находка представляет собой крупный цуккини и угрозы населению не несет.

Источник: KARLSRUHE POLICE

Когда пенсионер из городка Бреттен на юго-западе Германии обнаружил у себя в саду огромный кабачок, он принял его за неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны и поспешил вызвать полицию.

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К счастью, до эвакуации жителей Бреттена дело не дошло, хотя, по словам прибывших по вызову стражей порядка и взрывотехников, овощ длиной в 40 сантиметров в самом деле сильно смахивал на небольшую бомбу.

Скорее всего, этот пятикилограммовый «подарок» был кем-то заброшен в сад из-за изгороди.

Полиция посоветовала пенсионеру не волноваться, после чего тот самостоятельно избавился от напугавшего его плода.

В Германии по сей день находят неразорвавшиеся бомбы, сброшенные союзниками во время войны. Чаще всего это случается во время проведения строительных работ.

Не далее как в начале сентября во Франкфурте пришлось эвакуировать из домов 65 тыс. человек, чтобы обезвредить полуторатонную британскую бомбу. Это была самая масштабная эвакуация в Германии за всё послевоенное время.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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