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3 ноября, источник: АиФ Челябинск

Сына трагически погибшей в Доминикане уроженки Златоуста забрал отец

Мужчина выкладывает в социальные сети снимки счастливой семьи.

11-летнего сына уроженки Златоуста Натальи Бородиной, которая погибла на отдыхе в Доминикане, забрал отец. Об этом мужчина сам рассказал сайту «МК-Урал».

Мальчика зовут Ермак. Его папа Александр Палагушкин перестал жить с семьёй уже давно, но продолжал общаться с ребёнком. По данным издания, ребёнок вместе с матерью переехал за границу, но позже его отправили к родной тёте в Златоуст. Как только стало известно о трагедии, отец решил забрать сына к себе в Новосибирск.

«Ермак со мной, — рассказал Александр Палагушкин. — Он уже зачислен в лучшую гимназию Новосибирска».

Сейчас мужчина активно размещает на своей странице в социальной сети радостные фотографии вместе с сыном. Заметим, что именно отцу пришлось сообщить ребёнку о трагическом событии, произошедшем с его матерью.

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Напомним, 35-летняя Наталья Бородиня получила смертельные травмы во время поездки на автомобиле. Она высунулась из окна и ударилась о дорожный знак. Момент трагедии сняла на видео подруга женщины. В Златоусте у погибшей остались 75-летняя мать и старшая сестра. В конце октября тело погибшее доставили в Челябинскую область за счёт страховой компании.

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