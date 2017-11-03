Сына трагически погибшей в Доминикане уроженки Златоуста забрал отец

11-летнего сына уроженки Златоуста Натальи Бородиной, которая погибла на отдыхе в Доминикане, забрал отец. Об этом мужчина сам рассказал сайту «МК-Урал».

Мальчика зовут Ермак. Его папа Александр Палагушкин перестал жить с семьёй уже давно, но продолжал общаться с ребёнком. По данным издания, ребёнок вместе с матерью переехал за границу, но позже его отправили к родной тёте в Златоуст. Как только стало известно о трагедии, отец решил забрать сына к себе в Новосибирск.

«Ермак со мной, — рассказал Александр Палагушкин. — Он уже зачислен в лучшую гимназию Новосибирска».

Сейчас мужчина активно размещает на своей странице в социальной сети радостные фотографии вместе с сыном. Заметим, что именно отцу пришлось сообщить ребёнку о трагическом событии, произошедшем с его матерью.

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