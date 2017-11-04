Крупнейший в мире планетарий открыли с недостроенным куполом

На церемонии открытия собралось больше 200 человек, в том числе губернатор Георгий Полтавченко. «Хотел бы поблагодарить Евгения Валерьевича (инвестор пространства Евгений Гудов — Прим. Ред.) и его коллег за эту идею… Все это сделано для людей», — отметил чиновник. Губернатор подчеркнул тренд на развитие креативных пространств в Петербурге, в частности, напомнив о новом музее РЖД и рукотворном острове «Новая Голландия».

Создатели планетария, как и обещали, показали ролик об истории Петербурга, видео о реконструкции «Люмьер-Холла» и советских космических достижениях. Однако шоу длилось около двадцати минут вместо сорока заявленных, кадры иногда «накладывались» друг на друга, звук не всегда можно было расслышать. К тому же, не всё видео было сферическим — часть картинки транслировалась на небольшую площадь купола в качестве плоского изображения.

Евгений Гудов пояснил «Фонтанке», что открытие проводилось по сокращенной программе, и уже 4 ноября обычные посетители смогут увидеть около полутора часов видео. Инвестор также отметил, что непокрытое панелями пространство было оставлено специально — чтобы журналисты могли рассмотреть конструкцию купола. До конца текущей недели пустующий промежуток будет заполнен. «Самое главное, что купол сведен, деревянная конструкция стоит на месте, она замкнутая и надежная», — подчеркнул Гудов. Он также добавил, что накладывающиеся друг на друга фрагменты кадров исчезнут, когда на купол водрузят последнюю панель.