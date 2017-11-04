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10:36 (мск), источник: Фонтанка

Крупнейший в мире планетарий открыли с недостроенным куполом

Самый большой в мире планетарий открылся 3 ноября в петербургском креативном пространстве «Люмьер-Холл» с недостроенным куполом. Значительная часть сферического каркаса диаметром 37 метров оказалась не перекрыта пластиковыми панелями, передаёт журналист «Фонтанки».

На церемонии открытия собралось больше 200 человек, в том числе губернатор Георгий Полтавченко. «Хотел бы поблагодарить Евгения Валерьевича (инвестор пространства Евгений Гудов — Прим. Ред.) и его коллег за эту идею… Все это сделано для людей», — отметил чиновник. Губернатор подчеркнул тренд на развитие креативных пространств в Петербурге, в частности, напомнив о новом музее РЖД и рукотворном острове «Новая Голландия».

Создатели планетария, как и обещали, показали ролик об истории Петербурга, видео о реконструкции «Люмьер-Холла» и советских космических достижениях. Однако шоу длилось около двадцати минут вместо сорока заявленных, кадры иногда «накладывались» друг на друга, звук не всегда можно было расслышать. К тому же, не всё видео было сферическим — часть картинки транслировалась на небольшую площадь купола в качестве плоского изображения.

Евгений Гудов пояснил «Фонтанке», что открытие проводилось по сокращенной программе, и уже 4 ноября обычные посетители смогут увидеть около полутора часов видео. Инвестор также отметил, что непокрытое панелями пространство было оставлено специально — чтобы журналисты могли рассмотреть конструкцию купола. До конца текущей недели пустующий промежуток будет заполнен. «Самое главное, что купол сведен, деревянная конструкция стоит на месте, она замкнутая и надежная», — подчеркнул Гудов. Он также добавил, что накладывающиеся друг на друга фрагменты кадров исчезнут, когда на купол водрузят последнюю панель.

Напомним, о том, что в круглом кирпичном здании по адресу: Обводный канал, 74Ц, появится самый большой планетарий в мире, стало известно в конце 2016 года. Тогда инвестор пространства Евгений Гудов заявил, что новая площадка будет больше, чем самый крупный в мире 35-метровый планетарий Nagoya City Science Museum в Японии. Позже Гудов объявил, что пространство станет самым высокотехнологичным в мире — разрешение будет максимальным — 8 на 8 тысяч пикселей, с возможностью увеличения до 16 тысяч.

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