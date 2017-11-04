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07:42 (мск), источник: Kazinform

Осадки и гололед прогнозируют синоптики 4 ноября в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана пройдут осадки. Лишь на юге и юго-западе республики без осдков. Местами ожидаются усиление ветра, туман, гололед, сообщает Казгидромет.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 68% 766 мм рт. ст. 8 м/с

Так, в Акмолинской, Костанайской, Павлодарской областях ожидаются местами туман, гололед, ветер 15−20 м/с.

В Актюбинской области местами туман, гололед, днем ветер 15−20 м/с.

В Жамбылской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, ветер 15−20 м/с, в Северо-Казахстанской области ночью местами гололед.

В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской областях местами туман.

Ночью в Алматинской, днем Южо-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях усиление ветра 15−20 м/с, ночью в Алматинской области местами туман.

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