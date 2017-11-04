Осадки и гололед прогнозируют синоптики 4 ноября в Казахстане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана пройдут осадки. Лишь на юге и
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана пройдут осадки. Лишь на юге и
Так, в Акмолинской, Костанайской, Павлодарской областях ожидаются местами туман, гололед, ветер 15−20 м/с.
В Актюбинской области местами туман, гололед, днем ветер 15−20 м/с.
В Жамбылской,
В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской областях местами туман.
Ночью в Алматинской, днем