Земле угрожает черная дыра, а вовсе не Нибиру — ученые
Специалисты решили, что источником возмущения за пределами нашей системы может служить черная дыра, чья масса равна звездной.
Специалисты решили, что источником возмущения за пределами нашей системы может служить черная дыра, чья масса равна звездной.
Специалисты решили, что источником возмущения за пределами нашей системы может служить черная дыра, чья масса равна звездной. Благодаря последнему фактору она остается невидимой даже для самых совершенных наблюдательных приборов.
Угрозу для нашей планеты представляет любой небольшой космический объект подобного рода. Если же предполагаемая дыра пойдет на сближение с Солнцем, то всей системе грозит неизбежная катастрофа.
А вот домыслы о существовании планеты X (Нибиру) похоже так и останутся на уровне вольных умозаключений. Любая планета, являющаяся материальным объектом, отражает солнечный свет и не может оставаться незамеченной так долго.