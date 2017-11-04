Михалков атакует: Ельцин центр — это «спящие» агенты врага

Поводом для критики со стороны Никиты Михалкова стало интервью директора Ельцин Центра Дины Сорокиной «Голосу Америки». Специально оговариваясь, что не нападает сам мемориал, режиссер обрушился на госпожу Сорокину в своей программе «Бесогон ТВ» 3 ноября.

Мэтра российского кино задела фраза, в которой Сорокина посетовала на то, что программы «Бесогон ТВ» с разоблачениями либеральной идеологии держатся в «золотых коллекциях» и в новостях, постоянно используются оппонентами Ельцин Центра. Михалков был возмущен тем, что апологеты свободы слова недовольны распространением альтернативной точкой зрения.

Однако интервью Сорокиной (факт ее проживания в США отмечался особо) было только прелюдией, и дальнейшая атака на мемориал продолжилась разоблачениями. Предваряя их, Никита Михалков, показал интервью Анатолия Чубайса, данное в самолете еще в 90-х годах прошлого века. Автор российской приватизации рассказывал о своей борьбе с коммунизмом, в которой каждый проданный или подаренный новому собственнику завод был «гвоздем в гроб» советского режима. По логике Никиты Михалкова именно поэтому никто из рабочих, ни один видный ученый или военный не высказался в пользу в существования Ельцин Центр. Зато автор «Бесогона» показал видеоряд с восторженными высказываниями главреда радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, журналистов Владимира Познера, Николая Сванидзе, политика и предпринимателя Ирины Хакамады, а также экс-вице-премьера Олега Сысоева.

Суть же разоблачений сводилась к установлению связей замдиректора фонда Ельцина Евгения Волка с рядом неприятных самому Михалкову политиков и дипломатов. Среди них упоминался «автор цветных революций» бывший американский посол США в России Джон Теффт, бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари и другими деятелями европейской и американской политики, настроенными против России. Интенсивность связей Евгения Волка с оппонентами, впрочем, не детализировалась.

Особое место в свежем «Бесогоне» было уделено в генкосулу США в Екатеринбурге Отто Хансу Ван Маерссену. Дипломат своими утверждениями об украинской принадлежности Крыма и его оккупации Россией, возмутил не только Михалкова, но и российского вице-премьера Дмитрия Рогозина. Речь Маерсена была произнесена весной 2014 года в Екатеринбурге, но, как отмечает автор Бесогона, никто из присутствующих (а в кадрах мелькал экс-начальник ГУВД по Свердловской области Владимир Воротников) не вышел из зала и не хлопнул дверью в знак протеста. Никита Сергеевич до сих пор интересуется тем, кто же так спокойно слушал крамолу американца?