Лучшая семья Уфы живет в Орджоникидзевском районе

Юлиана и Ильмир Ганиевы вместе восемь лет. Познакомились они совершенно случайно, на улице. А, когда разговорились, оказалось, что у Юлианы и Ильмира очень много общих интересов. Предложение молодой человек сделал уже через два месяца.

Сегодня супруги воспитывают семилетнюю Нурию и четырехлетнего Карима. Семья Ганиевых все делает вместе: отдыхает, путешествует, сплавляется по рекам, летом катается на велосипедах, зимой — на лыжах, коньках, на тюбингах.

Принять участие в конкурсе предложил глава семейства, жена и дети поддержали. И, как результат, семья одержала победу!