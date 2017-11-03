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3 ноября, источник: ИА Башинформ

Лучшая семья Уфы живет в Орджоникидзевском районе

УФА, 4 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Семья Ганиевых из Орджоникидзевского района получила высшую награду конкурса «Молодая семья-2017» — Гран-при. Финал конкурса состоялся 28 октября, тогда же были объявлены победители в номинациях. А вот обладателей главного приза назвали накануне в администрации Уфы.

Юлиана и Ильмир Ганиевы вместе восемь лет. Познакомились они совершенно случайно, на улице. А, когда разговорились, оказалось, что у Юлианы и Ильмира очень много общих интересов. Предложение молодой человек сделал уже через два месяца.

Сегодня супруги воспитывают семилетнюю Нурию и четырехлетнего Карима. Семья Ганиевых все делает вместе: отдыхает, путешествует, сплавляется по рекам, летом катается на велосипедах, зимой — на лыжах, коньках, на тюбингах.

Принять участие в конкурсе предложил глава семейства, жена и дети поддержали. И, как результат, семья одержала победу!

В этом году конкурс «Молодая семья» проходил в новом формате. Победители и призеры конкурса определялись с помощью тематических квестов. Семьи проходили семь станций квеста — выполняли нормативы ГТО, готовили блюда, демонстрировали творческие способности, проверяли знания. Завершающим этапом стало домашнее задание, приуроченное к Году экологии — экологическое дефиле, в рамках которого конкурсанты демонстрировали модели одежды, изготовленные из вторсырья и бросового материала, подчеркивая значимость сохранения и бережного отношения к природе, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

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