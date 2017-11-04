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00:35 (мск), источник: ТАСС

Москвичей и гостей столицы в День народного единства угостят щами и драниками

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Гости и жители столицы в День народного единства смогут принять участие в различных развлекательных мероприятиях на четырех площадках в центре города и в московских парках.

Источник: РИА "Новости"

Всем желающим откроют секреты сибирских охотников, предложат попробовать драники по-брянски и костромские щи.

День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. История праздника берет начало с 1612 года, когда воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польской оккупации.

В 2017 году Дню народного единства в Москве посвящен одноименный фестиваль. Он пройдет с 4 по 6 ноября. Гостям будет доступно около 400 различных мастер-классов, 100 спортивных игр и более 100 различных концертов, посвященных народам России.

Москва хлебосольная и гостеприимная

В кулинарной школе на Площади Революции в дни фестиваля будут готовить блюда центральной России: драники по-брянски, тверской чорыг (рыбное блюдо), костромские щи. Кроме того, посетителям дадут возможность самим приготовить блюда различных регионов России. В расположившейся рядом ремесленной мастерской все желающие смогут приобщиться к древнему ремеслу — гончарному делу.

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День народного единства и «Ночь искусств»: где в Москве провести длинные выходные

На Манежной площади посетителей встретят артисты в традиционных костюмах народов России. На Тверской площади гостям представят интерактивный спектакль «Открытие Сибири» с участием 20 артистов, которые будут вовлекать зрителей в действие. В ходе представления гости площадки побывают на традиционном сибирском празднике и обучатся секретам мастерства местных охотников.

Рядом, в торговых шале, будут продаваться сувениры, самые оригинальные из которых — народные музыкальные инструменты: якутские и хакасские варганы, алтайские и белорусские окарины, русские гусли. Там же можно будет запастись и теплой обувью к зиме — унтами и валенками.

Кульминацией праздника станет концерт, который состоится на Большой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники».

Квесты-путешествия, лекции и народные танцы

Московские парки по случаю праздника организуют для москвичей и гостей столицы лекции по современному искусству, патриотические квесты, интерактивные программы и конкурсы. Так, в Парке Горького 4 ноября пройдет лекция по современному искусству: посетители узнают, как в живописи отразилось новое понимание искусства, науки и философии. В Перовском парке гости совершат мини-путешествие по России, познакомятся с культурами разных народов, их традициями и обычаями.

В Парке Победы на Поклонной горе с 12:00 для детей начнется праздничная интерактивная программа: спортивные командные эстафеты и конкурсы. В парке Сокольники 4 ноября состоится концерт, в котором примут участие известные фольклорные коллективы, такие как казачий ансамбль «Слобода» и фолк-группа «Талица».

Работа транспорта

О том, как добраться на праздничные мероприятия, а также о том, какие маршруты изменят работу из-за их проведения, можно узнать на сайте Мосгортранса.

Как отметили в Центре организации дорожного движения, 4 ноября с 10:00 до 18:00 будет перекрыта для движения автотранспорта улица 10-летия Октября (от улицы Усачева до улицы Доватора), а с 15:00 до 18:00 — улицы Ефремова, Доватора, 3-я Фрунзенская и Кооперативная. На этих улицах также будет действовать запрет на парковку с 00:00 до окончания мероприятия. Кроме того, с 10:00 до 16:00 будет полностью перекрыта улица Перерва от Белореченской до Люблинской улицы. Полный список перекрытий доступен на сайте учреждения.

В связи с перекрытиями возможно осложнение дорожной ситуации в районах проведения праздничных мероприятий. автомобилистов просят заранее планировать маршруты с учетом всех ограничений.

В предстоящие праздничные дни оставлять автомобили на городских парковках можно бесплатно. Парковка будет бесплатной в День народного единства, 4 ноября (суббота), а также в последующий за ним выходной день — воскресенье, 5 ноября, на 67 тыс. мест, входящих в парковочное пространство столицы. В понедельник, 6 ноября, также можно парковаться бесплатно в связи с переносом праздничного дня.

Справка
Что празднуют россияне 4 ноябряРоссияне в 13-й раз отметят День народного единства.
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