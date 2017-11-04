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01:25 (мск), источник: РИА Новости

Останкинская телебашня встречает 50-летний юбилей

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Останкинская башня и телецентр «Останкино» в субботу, 4 ноября встречают 50-летний юбилей; для миллионов россиян знаменитый шпиль телебашни был и остается одним из самых узнаваемых символов Москвы; согласно распоряжению президента РФ Владимира Путина, коллективам ФГУП «Телевизионный технический центр Останкино» и ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» объявлена благодарность за большой вклад в развитие отечественного телевидения и радиовещания, а также за многолетнюю плодотворную работу.

Источник: РИА Новости

Официальная дата запуска телебашни — 5 ноября 1967 года. Тогда была принята в эксплуатацию первая очередь строительства, началась работа четырех телевизионных и трех радиовещательных каналов. Сегодня ТТЦ «Останкино» и ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», в инфраструктуру которого входит Останкинская телебашня — это десятки тысяч студийных и производственных помещений, тысячи высотных башен и мачт, сотни тысяч часов ежесуточного вещания, современные технологии телевизионного вещания в цифровых форматах стандартной и высокой четкости.

Нет телевидения без «Останкино»

До 1967 года телевизионные передачи в Москве велись через Шуховскую башню на улице Шаболовка, построенную в 1920—1922 годах. Решение о сооружении Останкинской башни было принято в 1957 году, строительство велось с 1963 по 1967 годы. Конструкция телебашни представляет собой полую железобетонную трубу, сжатую стальными тросами. Телебашня состоит из двух частей — тяжелого основания и более легкой мачты. Общая высота Останкинской телевизионной башни равна 540 метров, сооружение имеет 45 этажей, десятки кольцевых площадок и балконов. Полезная площадь всех помещений в башне превышает 15 тысяч квадратных метров.

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«Сегодня даже невозможно представить телевидение без “Останкино”. Кажется, это было еще вчера: как мы туда въехали, как приезжали на субботники, когда строилось “Останкино”. Для меня это — дом, в котором я прожил огромное количество лет и продолжаю жить. Могу только одно пожелать — чтобы “Останкино” и впредь оставалось собой», — сказал РИА Новости легендарный деятель советского и российского телевидения, генеральный директор Общественного телевидения России Анатолий Лысенко.

Один из создателей современного мирового телевидения, доктор технических наук Марк Кривошеев в беседе с РИА Новости отметил, что в 50-летний юбилей Останкинской башни и телецентра лучше вспоминать не былые победы, а смотреть в будущее.

«Это очень достойный юбилей — 50 лет. Но если на юбилее говорят только о прошлом, то это уже напоминает поминки. Важно не то, что было, важно, что у обоих этих предприятий есть востребованность: и сегодня, и в перспективе. Именно об этом стоит говорить», — подчеркнул легендарный ученый.

Памятная марка

В пятницу, 3 ноября на смотровой площадке телебашни, на высоте 337 метров состоялась церемония торжественного гашения марочного блока и маркированного конверта, посвященных Останкинской телебашне и телецентру «Останкино». В церемонии приняли участие первый заместитель генерального директора РТРС по экономике и финансам Алексей Попов и заместитель генерального директора Почты России Инесса Галактионова.

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«Останкинская башня — символ не только телевидения, но и всей отрасли связи. Отрасль динамично развивается и башня вместе с ней. Она попадает на марку уже в четвертый раз, и каждый раз художники видят в ней воплощение духа времени. Главный конструктор телебашни Николай Никитин как-то сказал, что она простоит более 300 лет. Значит 50 лет — это только начало. Начало интересного и яркого пути. Уверен, что и в будущем Останкинская телебашня останется олицетворением инженерной и творческой мысли, символом Москвы, символом телевидения, символом отрасли связи», — отметил Попов.

Тираж марки составит 60 тысяч экземпляров. Номинал марки — 50 рублей. На марке изображена башня в праздничной расцветке на фоне вечернего неба, которое украшает число 50, а на второй марке марочного блока — здание телевизионного центра «Останкино».

История телецентра

Телевизионный технический центр «Останкино» был введен в эксплуатацию 4 ноября 1967 года, и уже через три дня, 7 ноября, в день 50-летия Октябрьской революции, состоялась первая цветная телевизионная трансляция парада на Красной площади в Москве.

Торжественная закладка основного здания, аппаратно-студийного комплекса № 1, по ул. Академика Королева, д. 12, состоялась 22 апреля 1964 года. В 1980 году к проведению Олимпийских игр в Москве был построен аппаратно-студийный комплекс № 3 на ул. Академика Королева, д. 19. Указом президента РФ Владимира Путина телецентр «Останкино» внесен в число стратегически важных предприятий России. «Останкино» сегодня является крупнейшим в Европе вещательным центром. Это уникальное предприятие, не имеющее аналогов в России: специалисты телецентра в круглосуточном режиме обеспечивают формирование, обработку и передачу телевизионного сигнала на четыре орбиты в 11-ти часовых поясах России, тем самым предоставляя доступ к информации для 98,8% населения страны.

Помимо обеспечения вещания на российской территории, телецентр осуществляет резервирование распространения телесигнала для стран СНГ, Балтии, Европы, Азии, Северной Америки, а также в Австралии и Африке. Суммарная аудитория — более 250 млн зрителей. Ведущие российские теле- и радиовещатели, а также десятки отечественных компаний-производителей телевизионного контента являются постоянными заказчиками Телецентра. Среди них крупнейшие российские телеканалы: «Первый Канал», «НТВ», «ВГТРК», «Первый Канал Всемирная Сеть», «Общественное российское телевидение», «Пятый Канал», «МАТЧ ТВ» и другие. К своему 50-летнему юбилею Телецентр «Останкино» провел масштабную модернизацию аппаратно-студийных комплексов и полностью перешел на стандарт высокой четкости с возможностью работы со звуком в формате Dolby 5.1. Подготовлена технологическая база для поэтапного перехода к производству и вещанию в формате ультравысокой четкости.

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