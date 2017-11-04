Автопробег против насилия над детьми устроят активисты в Хабаровске

Источник: Губерния онлайн

В Хабаровске пройдет автопробег, участники которого будут требовать для детоубийц пожизненного наказания. Представитель общественного движения «Тепло в сердце» Полина Чуносова рассказала корреспонденту портала «Губерния», что акцию запланировали на начало декабря. По главным дорогам краевой столицы проедут автомобилисты из Хабаровска, Амурской области и Приморья. Присоединиться к автопробегу может любой желающий.

«Автопробег, посвященный проблеме насилия над детьми, — это второй шаг после проведения митинга на эту тему. Нас всех объединила трагедия, в которой погибла маленькая девочка Олеся Шовкун. Цель акции в том, чтобы подобные ужасы не повторялись. Мы хотим привлечь к проблеме внимание общественности, чтобы люди не были равнодушны к тому, что детей мучают и даже убивают. Также мы будем требовать, чтобы мать Олеси и ее гражданского мужа приговорили к самому суровому наказанию — пожизненному заключению. Таких, как они, надо изолировать от людей, так как людьми их назвать нельзя», — заявила Полина Чуносова.

С маршрутом автопробега организаторы определились, а вот дата проведения акции будет зависеть от мэрии.

«Все автомобили мы заранее обклеим мягкими игрушками и лозунгами с призывом не быть равнодушными к насилию над детьми. Участники массового заезда стартуют с остановки “Полярная”, затем проедут по главным улицам Хабаровска и финишируют на Заимке Плюснина. Дата автопробега зависит от того, когда администрация даст нам официальное разрешение на проведение акции. Мы планируем провести ее в начале декабря — второго или девятого числа», — сказала представитель общественного движения «Тепло в сердце».