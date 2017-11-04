Все желающие хабаровчане смогут попробовать сдать нормы ГТО
«Выходные с ГТО» состоятся 6 ноября в универсальном краевом спорткомплексе.
«Выходные с ГТО» состоятся 6 ноября в универсальном краевом спорткомплексе.
6 ноября в универсальном краевом спорткомплексе стадиона имени Ленина с 10 до 17 часов в рамках Всероссийского
В программу нормативов входят — сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу или на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, подтягивание из виса на высокой перекладине, поднимание туловища из положения лежа на спине, а также рывок гири 16 кг.
Для тех, кто впервые знакомится с комплексом, инструкторы Центра тестирования предоставят всю необходимую информацию — объяснят, как зарегистрироваться, познакомят с испытаниями комплекса, а также расскажут, как правильно их выполнять.
Как ранее сообщало агентство, самым сложным в сдаче нормативов является беготня по врачам для получения медицинской справки.