Все желающие хабаровчане смогут попробовать сдать нормы ГТО

6 ноября в универсальном краевом спорткомплексе стадиона имени Ленина с 10 до 17 часов в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля «ГТО — одна страна, одна команда» пройдёт мероприятие «Выходные с ГТО», в котором могут принять участие все желающие. При себе надо только иметь медицинскую справку, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



В программу нормативов входят — сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу или на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, подтягивание из виса на высокой перекладине, поднимание туловища из положения лежа на спине, а также рывок гири 16 кг.



Для тех, кто впервые знакомится с комплексом, инструкторы Центра тестирования предоставят всю необходимую информацию — объяснят, как зарегистрироваться, познакомят с испытаниями комплекса, а также расскажут, как правильно их выполнять.



Как ранее сообщало агентство, самым сложным в сдаче нормативов является беготня по врачам для получения медицинской справки.