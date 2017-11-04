Дорожники не дают спать жителям Рабочего городка в Хабаровске

Источник: Губерния онлайн

Шоферы и рабочие базы муниципального предприятия «Южное» мешают спать жителям хабаровского Рабочего городка. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказал житель микрорайона Владислав Тареев. По его словам, муниципалы при помощи погрузчика наполняют тяжелую технику песком и реагентом. В свою очередь, представители МУП «Южное» заявили, что такие работы ведут только с утра.

База предприятия находится рядом с жилым микрорайоном — в переулке Кулибина. По словам Владислава Тареева, проблемы со сном у жителей Рабочего городка начались в ночь на вторник.

«Я проснулся оттого, что на базу за моим окном многотонные грузовики привезли огромную кучу песка. Когда ее выгрузили, к шуму от тягачей подключился грузоподъемник, который начал наполнять курсирующие машины. И так до утра! В ночь на среду и четверг история повторилась, причем рабочие не глушат двигатели, даже когда не занимаются погрузкой или уходят на перекур. Пластиковые окна от грохота моторов не спасают, да и проветривать квартиру тоже надо. Знакомые, которые живут в соседних девятиэтажках, тоже возмущены», — рассказал Владислав Тареев.

Ситуацию прокомментировал инженер производственного отдела МУП «Южное» Юрий Федосов.