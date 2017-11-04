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05:36 (мск), источник: РИА Новости

Продюсеры «Карточного домика» могут убрать персонажа Спейси из сериала

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Продюсеры телесериала «Карточный домик» могут снять шестой сезон без персонажа актера Кевина Спейси, которого обвинили в домогательствах как минимум двое актеров, сообщает издание Variety.

Источник: AP 2017

Ранее компании Netflix и MRC сообщили, что прекращают производство шестого сезона сериала «Карточный домик» на фоне скандала с исполнителем главной роли Кевином Спейси.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как пишет издание, продюсеры обсуждают несколько возможных сценариев, один из них — убрать персонажа Спейси Фрэнка Андервуда и в шестом сезоне сфокусироваться на его жене Клэр Андервуд, которую играет Робин Райт.

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Отмечается, что продюсеры не хотят «наказывать» всю съемочную группу из-за Спейси и на данный момент изучают его контракт, чтобы понять, можно ли продолжить снимать без него.

Скандал вокруг американского актера начался после заявления звезды серила Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, однако принес ему свои извинения. Актер также сообщил, что история с обвинениями дала ему храбрости признаться в том, что у него были отношения с мужчинами.

Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации.

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