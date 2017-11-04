Гигантский жирберг извлечен из канализации в Лондоне
Глыба жира длиной 250 метров и весом в 130 тонн, которая заблокировала канализацию на востоке Лондона, была повержена после девятинедельной битвы, заявили местные власти.
Глыба жира длиной 250 метров и весом в 130 тонн, которая заблокировала канализацию на востоке Лондона, была повержена после девятинедельной битвы, заявили местные власти.
Гигантский жирберг (от слов «жир» и «айсберг») — твердая масса из застывшего жира, влажных салфеток, подгузников, масла и презервативов — был обнаружен в канализационном туннеле викторианской эпохи в районе Уайтчепел в сентябре.
У ассенизаторов компании Thames Water, отвечающей за все канализационные трубы под улицами города, ушло больше двух месяцев на борьбу с этим монстром
Над извлечением жирберга работала команда из восьми человек, финальную часть работы пришлось выполнять вручную, с помощью лопат.
Управляющий Thames Water Алекс Сондерс заявил, что «чудовище окончательно побеждено», назвав работу по борьбе с жирбергом «одной из самых отвратительных».
Как жирберги возникают? Откуда они берутся?
Причина — привычки местных жителей. А именно, две привычки.
И
Все это застревает в жире в канализации, туда доплывает очередная порция свежего жира, и создается эффект кораллового рифа, который начинает расти все выше и выше, все шире и шире.