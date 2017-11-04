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05:46 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Гигантский жирберг извлечен из канализации в Лондоне

Глыба жира длиной 250 метров и весом в 130 тонн, которая заблокировала канализацию на востоке Лондона, была повержена после девятинедельной битвы, заявили местные власти.

Источник: AP 2017

Гигантский жирберг (от слов «жир» и «айсберг») — твердая масса из застывшего жира, влажных салфеток, подгузников, масла и презервативов — был обнаружен в канализационном туннеле викторианской эпохи в районе Уайтчепел в сентябре.

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У ассенизаторов компании Thames Water, отвечающей за все канализационные трубы под улицами города, ушло больше двух месяцев на борьбу с этим монстром из-за масштаба ущерба, нанесенного жирбергом канализации.

Над извлечением жирберга работала команда из восьми человек, финальную часть работы пришлось выполнять вручную, с помощью лопат.

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Управляющий Thames Water Алекс Сондерс заявил, что «чудовище окончательно побеждено», назвав работу по борьбе с жирбергом «одной из самых отвратительных».

Как жирберги возникают? Откуда они берутся?

Причина — привычки местных жителей. А именно, две привычки.

Во-первых, привычка жарить еду в масле или жире, а затем сливать эту уже ненужную, но еще горячую, и соответственно жидкую жировую массу в раковину на кухне. Массу, которая где-то потом, в глубине водопровода благополучно застывает, окаменевает и закупоривает все трубы.

Во время загрузки произошла ошибка.

И во-вторых, привычка выкидывать в унитаз столь странные предметы как влажные салфетки, тампоны и колготки.

Все это застревает в жире в канализации, туда доплывает очередная порция свежего жира, и создается эффект кораллового рифа, который начинает расти все выше и выше, все шире и шире.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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