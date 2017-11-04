Новый асфальт уложили прямо в лужи в Уральске
Очевидцы сняли на видео, как в Уральске укладывали асфальт на тротуар прямо в лужи.
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Очевидцы сняли на видео, как в Уральске укладывали асфальт на тротуар прямо в лужи.
Руководитель ЖКХ Уральска Кайрат Мухамбеткалиев прокомментировал укладку асфальта.
«На улице сейчас плюсовая температура, поэтому укладку асфальта на тротуары производить можно», — заявил он.
Со слов начальника участка ТОО «АсарСтройСервис» Марата Бейсембина, укладку асфальта они производили на сухое основание из щебня.