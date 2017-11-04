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08:12 (мск), источник: Nur.kz

Новый асфальт уложили прямо в лужи в Уральске

Очевидцы сняли на видео, как в Уральске укладывали асфальт на тротуар прямо в лужи.

Источник: Nur.kz

Руководитель ЖКХ Уральска Кайрат Мухамбеткалиев прокомментировал укладку асфальта.

«На улице сейчас плюсовая температура, поэтому укладку асфальта на тротуары производить можно», — заявил он.

Со слов начальника участка ТОО «АсарСтройСервис» Марата Бейсембина, укладку асфальта они производили на сухое основание из щебня.

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