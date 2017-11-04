Акмолинские сельчане дают миллион за информацию о барымтачах

Источник: Newtimes.kz

Местные власти утверждают, что в регионе орудует целая банда, которая угоняет скот с подворий.

Бизнесмен Азат Курманбаев навещать свой табун стал чаще, чем прежде. Всего за одну ночь он сократился на 20 лошадей, каждая из которых стоит несколько сотен тысяч тенге. Увели лошадей, когда они остались без присмотра. Причём произошло это недалеко от строящегося объекта, где находились люди. Свидетелей полицейские так и не нашли.

Всего у фермера порядка 200 лошадей. Здесь находится часть табуна, остальная пасется в степи. После случившегося владелец уже опасается отпускать их далеко. Сейчас за информацию о пропавших лошадях он готов выплатить вознаграждение в размере миллиона тенге.

Фермер уверен, что конокрады работали по наводке местных жителей. Случай этот в деревне уже не первый. Животных начали воровать с весны. Жертвами барымтачей стали еще несколько человек.

«13 сентября двух лошадей подстрелили и забрали прямо в степи. На месте нашли только конечности и внутренности. Позвонил в полицию, сообщил о преступлении. До сих пор ищут», — рассказал житель села Тайтобе Акмолинской области Рустам Есенбаев.

Пострадавшие говорят, что не раз вблизи ферм по ночам видели машины с выключенными фарами. Они сразу же уезжали, когда к ним кто-то пытался подъехать. Местные власти заявляют, что в регионе орудует банда. Кража скота была зафиксирована и в других селах близ Астаны.

«Была одна группа. Не только в нашем районе кражей скота занимались. Но их на сегодняшний день посадили. Теперь, по мнению следствия, еще одна группа появилась, которая занимается кражей лошадей. Поэтому в данный момент в этом направлении работа ведется», — говорят аким Косшынского сельского округа Акмолинской области Динамухаммед Калиев.