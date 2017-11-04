Акмолинские сельчане дают миллион за информацию о барымтачах
В селе Тайтобе, что под Астаной, неизвестные угнали табун лошадей. Полицейские пока никого не нашли, и теперь сельчане пытаются своими силами отыскать барымтачей, передает телеканал КТК.
В селе Тайтобе, что под Астаной, неизвестные угнали табун лошадей. Полицейские пока никого не нашли, и теперь сельчане пытаются своими силами отыскать барымтачей, передает телеканал КТК.
Местные власти утверждают, что в регионе орудует целая банда, которая угоняет скот с подворий.
Бизнесмен Азат Курманбаев навещать свой табун стал чаще, чем прежде. Всего за одну ночь он сократился на 20 лошадей, каждая из которых стоит несколько сотен тысяч тенге. Увели лошадей, когда они остались без присмотра. Причём произошло это недалеко от строящегося объекта, где находились люди. Свидетелей полицейские так и не нашли.
Всего у фермера порядка 200 лошадей. Здесь находится часть табуна, остальная пасется в степи. После случившегося владелец уже опасается отпускать их далеко. Сейчас за информацию о пропавших лошадях он готов выплатить вознаграждение в размере миллиона тенге.
Фермер уверен, что конокрады работали по наводке местных жителей. Случай этот в деревне уже не первый. Животных начали воровать с весны. Жертвами барымтачей стали еще несколько человек.
«13 сентября двух лошадей подстрелили и забрали прямо в степи. На месте нашли только конечности и внутренности. Позвонил в полицию, сообщил о преступлении. До сих пор ищут», — рассказал житель села Тайтобе Акмолинской области Рустам Есенбаев.
Пострадавшие говорят, что не раз вблизи ферм по ночам видели машины с выключенными фарами. Они сразу же уезжали, когда к ним
«Была одна группа. Не только в нашем районе кражей скота занимались. Но их на сегодняшний день посадили. Теперь, по мнению следствия, еще одна группа появилась, которая занимается кражей лошадей. Поэтому в данный момент в этом направлении работа ведется», — говорят аким Косшынского сельского округа Акмолинской области Динамухаммед Калиев.
Результатов этой работы пока нет. Поэтому сельчане сами пытаются защитить оставшийся скот. Люди поочередно патрулируют близлежащую территорию. А полицейские решили выделить дополнительные силы. Правда, не для расследования, а для оперативного реагирования на случай очередной кражи.