Площадь озоновой дыры над Антарктидой уменьшилась до размеров 1988 года
Озоновая дыра над Антарктидой сжимается, и в настоящее время ее площадь достигла наименьшего размера с 1988 года, передает ТАСС.
Озоновая дыра над Антарктидой сжимается, и в настоящее время ее площадь достигла наименьшего размера с 1988 года, передает ТАСС.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Об этом в пятницу сообщило на своем сайте американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Оно приводит данные наблюдения за локальным падением концентрации озона в атмосфере Земли, которое регулярно возникает на несколько месяцев над Антарктидой. По данным исследователей NASA, 11 сентября 2017 года площадь озоновой дыры составляла около 19,6 млн кв. км, при этом в 2016-м — 23 млн кв. км. Нынешний показатель является самым низким с 1988 года. Значительное уменьшение размера дыры ученые объясняют теплой погодой.
«Погодные условия над Антарктидой в этом году были мягче, что привело к росту температур и замедлило потерю озона», — пояснил газете The Washington Post Пол Ньюмен, глава подразделения по изучению Земли в Центре космических полетов им. Годдарда в Гринбелте (штат Мэриленд).
Несмотря на положительную динамику, площадь озоновой дыры еще достаточно велика
Озоновая дыра над Антарктидой впервые была обнаружена в 1985 году. Это наиболее крупный участок со сниженным содержанием озона в стратосфере Земли. Дыра образуется каждый год в августе, а исчезает к началу зимы. Содержание озона на таких участках составляет всего около 30% от обычного уровня.
Согласно докладу, опубликованному программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией в 2014 году, восстановление озонового слоя прогнозируется к 2050 году. С другой стороны, ученые считают, что ежегодное формирование над Антарктидой «озоновой дыры» продолжится на протяжении текущего столетия.