Площадь озоновой дыры над Антарктидой уменьшилась до размеров 1988 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Об этом в пятницу сообщило на своем сайте американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Оно приводит данные наблюдения за локальным падением концентрации озона в атмосфере Земли, которое регулярно возникает на несколько месяцев над Антарктидой. По данным исследователей NASA, 11 сентября 2017 года площадь озоновой дыры составляла около 19,6 млн кв. км, при этом в 2016-м — 23 млн кв. км. Нынешний показатель является самым низким с 1988 года. Значительное уменьшение размера дыры ученые объясняют теплой погодой.

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«Погодные условия над Антарктидой в этом году были мягче, что привело к росту температур и замедлило потерю озона», — пояснил газете The Washington Post Пол Ньюмен, глава подразделения по изучению Земли в Центре космических полетов им. Годдарда в Гринбелте (штат Мэриленд).

Несмотря на положительную динамику, площадь озоновой дыры еще достаточно велика из-за высокого уровня содержания в атмосфере таких разрушающих этот газ веществ, как хлор и бром, отмечают ученые NASA.

Озоновая дыра над Антарктидой впервые была обнаружена в 1985 году. Это наиболее крупный участок со сниженным содержанием озона в стратосфере Земли. Дыра образуется каждый год в августе, а исчезает к началу зимы. Содержание озона на таких участках составляет всего около 30% от обычного уровня.