Головкин стал вторым в рейтинге самых прибыльных P4P-боксеров
Казахстанский боксер Геннадий Головкин, являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, занял второе место.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин, являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, занял второе место.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин, являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, занял второе место рейтинге самых прибыльных боксеров в
На первом месте находится американец Теренс Кроуфорд, тогда как Сауль «Канело» Альварес расположился на третьей строчке.
1. Теренс Кроуфорд (32−0, 23 КО).
2. Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО).
3. Сауль Альварес (49−1−2, 34 КО).
4. Василий Ломаченко (9−1, 7 КО).
5. Гильермо Ригондо (17−0, 11 КО).
6. Сергей Ковалев (30−2−1, 26 КО).
7. Майки Гарсия (37−0, 30 КО).
8. Кит Турман (28−0, 22 КО).
9. Эррол Спенс (22−0, 19 КО).
10. Дэнни Гарсия (33−1, 19 КО).
Напомним, свой последний бой Геннадий Головкин провел против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса 16 сентября в