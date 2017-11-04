Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Привезенных на светский вечер в РФ западных гостей удивил размах
Кремль отреагировал на идею США о наказании стран за работу с РФ
В Кремле ответили на предложение Кадырова захоронить Ленина
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Просьбу Украины к Канаде в соцсетях высмеяли словами Матроскина
Эксперты о том, как взорвали газопроводы в Крыму
Арнольд Шварценеггер жалеет, что развелся с женой
Лена Перминова в "голом" платье удивила всех в Лондоне (фото)
Вдова Бодрова впервые поведала, как живет после его смерти – СМИ
СМИ: в Турции заявили о смене интересов по РФ
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Таиланд прощается с королем
07:57 (мск), источник: Tengrinews

Головкин стал вторым в рейтинге самых прибыльных P4P-боксеров

Казахстанский боксер Геннадий Головкин, являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, занял второе место.

Источник: Tengrinews

Казахстанский боксер Геннадий Головкин, являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, занял второе место рейтинге самых прибыльных боксеров в Pound-For-Pound (вне зависимости от весовой категории) по версии Elite Sports NY, пишут Vesti.kz.

На первом месте находится американец Теренс Кроуфорд, тогда как Сауль «Канело» Альварес расположился на третьей строчке.

Читайте также
Масимов покинул бюро политсовета партии «Нур Отан»

1. Теренс Кроуфорд (32−0, 23 КО).

2. Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО).

3. Сауль Альварес (49−1−2, 34 КО).

4. Василий Ломаченко (9−1, 7 КО).

5. Гильермо Ригондо (17−0, 11 КО).

6. Сергей Ковалев (30−2−1, 26 КО).

7. Майки Гарсия (37−0, 30 КО).

8. Кит Турман (28−0, 22 КО).

9. Эррол Спенс (22−0, 19 КО).

10. Дэнни Гарсия (33−1, 19 КО).

Напомним, свой последний бой Геннадий Головкин провел против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса 16 сентября в Лас-Вегасе. Поединок не выявил сильнейшего. Ничейный результат позволил казахстанцу сохранить свои титулы, но прервал его победную серию.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Казахстанский боксер Шарибаев победил колумбийца техническим нокаутом в первом раунде
Хейли призвала прекратить «политические игры» вокруг химатак
США не увязывают урегулирование ситуации в Донбассе с Крымом
Пучдемон рассказал, почему уехал в Бельгию
В коалиции ответили на обвинения РФ в «географическом абсурде»
В ОБСЕ призывают освободить калининградского депутата
Госдеп оценил идею Овечкина создать «Команду Путина»
У молодых американцев спросили, как они относятся к социализму
Спорт
Месси № 600, «Реал Мадрид» на грани нервного срыва Анонсируем матчи одиннадцатого тура ла лиги и даем на них свой прогноз
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Доширак вкуснее. Что выбирают первые покупатели iPhone X Какую лапшу выбрать? Что важнее: отпуск или новый айфон?
Кино
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале Кадр и видео с площадки «Белых ночей» актриса опубликовала в Instagram
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Близнецы выжили, держась за руки в утробе матери Врачи считали, что дети могут погибнуть из-за удушья, но этого не случилось.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь