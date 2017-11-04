Головкин стал вторым в рейтинге самых прибыльных P4P-боксеров

Источник: Tengrinews

Казахстанский боксер Геннадий Головкин, являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, занял второе место рейтинге самых прибыльных боксеров в Pound-For-Pound (вне зависимости от весовой категории) по версии Elite Sports NY, пишут Vesti.kz.

На первом месте находится американец Теренс Кроуфорд, тогда как Сауль «Канело» Альварес расположился на третьей строчке.

1. Теренс Кроуфорд (32−0, 23 КО).

2. Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО).

3. Сауль Альварес (49−1−2, 34 КО).

4. Василий Ломаченко (9−1, 7 КО).

5. Гильермо Ригондо (17−0, 11 КО).

6. Сергей Ковалев (30−2−1, 26 КО).

7. Майки Гарсия (37−0, 30 КО).

8. Кит Турман (28−0, 22 КО).

9. Эррол Спенс (22−0, 19 КО).

10. Дэнни Гарсия (33−1, 19 КО).