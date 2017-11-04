4 ноября, Витебск /Ольга Богачева — БЕЛТА/. В Полоцком районе выбирают самого вежливого доктора, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель главного врача Полоцкой центральной городской больницы Олег Борисов.
Итоги голосования будут подведены 15 декабря.
«Культура и качество обслуживания неразрывно связаны: любой человек, будучи пациентом, ждет не только сухую рекомендацию и назначение лекарств, но и внимания, вежливости, сочувствия со стороны врача. Эта сторона является одной из составляющих успешного лечения», — уверен Олег Борисов. Этот аспект связан и с повышением престижа профессии, поэтому Полоцкая ЦГБ регулярно проводит и другие опросы населения по качеству и доступности медицинской помощи, потребностям населения в предоставляемых учреждением здравоохранения услугах
Опросы общественного мнения проводятся на сайте больницы, посещаемость которого достаточно высокая, что позволяет получить объективную картину данных. Во многом это обусловлено возможностью записаться к узким специалистам через