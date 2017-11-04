4 ноября, Витебск /Ольга Богачева — БЕЛТА/. В Полоцком районе выбирают самого вежливого доктора, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель главного врача Полоцкой центральной городской больницы Олег Борисов.

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Интернет-голосование проводится на сайте Полоцкой ЦГБ по пятибалльной системе. На выбор жителям города и района предлагаются 32 кандидатуры, отобранные внутренним голосованием в коллективах. В их числе — педиатры, акушеры-гинекологи, хирурги, неврологи, врачи скорой помощи. При этом у людей есть возможность добавить своего кандидата на звание лучшего доктора и проголосовать за него.

Итоги голосования будут подведены 15 декабря.

«Культура и качество обслуживания неразрывно связаны: любой человек, будучи пациентом, ждет не только сухую рекомендацию и назначение лекарств, но и внимания, вежливости, сочувствия со стороны врача. Эта сторона является одной из составляющих успешного лечения», — уверен Олег Борисов. Этот аспект связан и с повышением престижа профессии, поэтому Полоцкая ЦГБ регулярно проводит и другие опросы населения по качеству и доступности медицинской помощи, потребностям населения в предоставляемых учреждением здравоохранения услугах и т. д. с целью улучшения медобслуживания.