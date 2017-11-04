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09:59 (мск), источник: ДЕЙТА

День народного единства отмечают во Владивостоке

Сегодня, 4 ноября, в Приморье отмечают День народного единства. На корабельной набережной Владивостока прошел митинг-концерт, посвященный всероссийскому празднику, сообщает корреспондент «Deita. ru».

Источник: ДЕЙТА

У вечного огня, рядом с мемориальной подводной лодкой С-56, собрались жители Приморья. Приветственные слова сказали представители национальных диаспор, проживающие на территории нашего края. Говорили о том, что сила в уважении и дружбе, о том, что Россия всегда была многонациональной страной, такой и остаётся, и мы не позволим разжигать межнациональные и межрелигиозные войны. И только так на нашей земле будет сохраняться мир. Звучали песни о патриотизме, единстве, и дружбе.

В амфитеатре набережной Спортивной гавани в час дня стартовала творческая программа «В единстве наша сила». На сцену вышли вокальные коллективы муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Традиции и современность» — «Дети войны», «Русская песня», «Улыбка», «Юность», «Серпантин», «Горлица», а также чтецы детского клубного формирования «Эстафета памяти».

В ходе концертной программы прозвучали вокальные композиции «Край берёзовый», «Русские праздники», «Новое поколение», «На всю планету Земля», «Москва златоглавая» и другие тематические песни.

Корреспондент «Deita.ru» продолжает следить за развитием событий.

Ирина Павленко.

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