День народного единства отмечают во Владивостоке
Сегодня, 4 ноября, в Приморье отмечают День народного единства. На корабельной набережной Владивостока прошел
Сегодня, 4 ноября, в Приморье отмечают День народного единства. На корабельной набережной Владивостока прошел
У вечного огня, рядом с мемориальной подводной лодкой С-56, собрались жители Приморья. Приветственные слова сказали представители национальных диаспор, проживающие на территории нашего края. Говорили о том, что сила в уважении и дружбе, о том, что Россия всегда была многонациональной страной, такой и остаётся, и мы не позволим разжигать межнациональные и межрелигиозные войны. И только так на нашей земле будет сохраняться мир. Звучали песни о патриотизме, единстве, и дружбе.
В амфитеатре набережной Спортивной гавани в час дня стартовала творческая программа «В единстве наша сила». На сцену вышли вокальные коллективы муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Традиции и современность» — «Дети войны», «Русская песня», «Улыбка», «Юность», «Серпантин», «Горлица», а также чтецы детского клубного формирования «Эстафета памяти».
В ходе концертной программы прозвучали вокальные композиции «Край берёзовый», «Русские праздники», «Новое поколение», «На всю планету Земля», «Москва златоглавая» и другие тематические песни.
Корреспондент «Deita.ru» продолжает следить за развитием событий.
Ирина Павленко.