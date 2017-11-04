День народного единства отмечают во Владивостоке

У вечного огня, рядом с мемориальной подводной лодкой С-56, собрались жители Приморья. Приветственные слова сказали представители национальных диаспор, проживающие на территории нашего края. Говорили о том, что сила в уважении и дружбе, о том, что Россия всегда была многонациональной страной, такой и остаётся, и мы не позволим разжигать межнациональные и межрелигиозные войны. И только так на нашей земле будет сохраняться мир. Звучали песни о патриотизме, единстве, и дружбе.