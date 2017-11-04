Аварийный детский сад в Коркино превратили в самый современный

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Власти города надеются, что теперь очередь в дошкольные учреждения сократится — новое помещение сможет принять больше ребятишек, оно рассчитано на 100 мест, сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в пресс-службе министерства образования региона.

Здание отремонтированного детсада было построено более 60 лет назад, его признали аварийным и закрыли. На реконструкцию потребовалось более 5 млн рублей. Рабочие укрепили фундамент и произвели стяжку стен. Также были заменены потолочные перекрытия, системы отопления, электро- и водоснабжения, водоотведения. В здании поставили новые окна и двери, выкрасили фасад. Ремонта дождалась и кровля. Кроме того, теперь в детском саду есть отдельные комнаты для работы логопедов.

«Сегодня детский сад № 11 является одним из самых современных дошкольных учреждений на территории района. Ремонт и приобретенное оборудование отвечают последним требованиям для создания благоприятных условий развития каждого ребенка», — отметил глава Коркинского района Евгений Валахов.

Как рассказала первый замминистра образования и науки Челябинской области Елена Коузова, на сегодня обеспеченность местами в детсадах южноуральцев от 3 до 7 лет составляет 99,9%. Проблема дефицита мест остается только в Челябинске.

«В первую очередь это связано с миграционными процессами. Теперь стоит задача обеспечить доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет, и здесь мы работает совместно с муниципалитетами», — отметила Коузова.