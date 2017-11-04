Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Привезенных на светский вечер в РФ западных гостей удивил размах
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
В Кремле ответили на предложение Кадырова захоронить Ленина
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Запад впечатлен самым мощным оружием России – СМИ
Эксперты сказали, как взорвали газопроводы в Крыму
Арнольд Шварценеггер жалеет, что развелся с женой
Лена Перминова в "голом" платье удивила всех в Лондоне (фото)
Вдова Бодрова впервые поведала, как живет после его смерти – СМИ
СМИ: в Турции заявили о смене интересов по РФ
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
В Гонконге продали небоскреб за $5 млрд (фото)
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Таиланд прощается с королем
07:59 (мск), источник: Nur.kz

Больная туберкулезом преподавательница учила детей в Алматинской области

У учителя начальных классов в одной из школ Талгара под Алматы диагностировали туберкулез, пишет Тengrinews.kz.

7 августа женщина проходила флюорографическое обследование в частной клинике, однако работники не сообщили о подозрении на туберкулез.

26 октября у нее было обнаружено заболевание. 37-летняя учительница лежит в реанимации с диагнозом «генерализованный туберкулез».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Сагинтаев утвердил календарь праздничных дат в Казахстане
Хейли призвала прекратить «политические игры» вокруг химатак
США не увязывают урегулирование ситуации в Донбассе с Крымом
Пучдемон рассказал, почему уехал в Бельгию
В коалиции ответили на обвинения РФ в «географическом абсурде»
В ОБСЕ призывают освободить калининградского депутата
Госдеп оценил идею Овечкина создать «Команду Путина»
У молодых американцев спросили, как они относятся к социализму
Спорт
Месси № 600, «Реал Мадрид» на грани нервного срыва Анонсируем матчи одиннадцатого тура ла лиги и даем на них свой прогноз
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Доширак вкуснее. Что выбирают первые покупатели iPhone X Какую лапшу выбрать? Что важнее: отпуск или новый айфон?
Кино
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале Кадр и видео с площадки «Белых ночей» актриса опубликовала в Instagram
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Близнецы выжили, держась за руки в утробе матери Врачи считали, что дети могут погибнуть из-за удушья, но этого не случилось.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь