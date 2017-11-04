Больная туберкулезом преподавательница учила детей в Алматинской области
У учителя начальных классов в одной из школ Талгара под Алматы диагностировали туберкулез, пишет Тengrinews.kz.
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У учителя начальных классов в одной из школ Талгара под Алматы диагностировали туберкулез, пишет Тengrinews.kz.
7 августа женщина проходила флюорографическое обследование в частной клинике, однако работники не сообщили о подозрении на туберкулез.
26 октября у нее было обнаружено заболевание. 37-летняя учительница лежит в реанимации с диагнозом «генерализованный туберкулез».