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08:02 (мск), источник: Моя Планета

Какаду поставили под угрозу подачу интернета австралийцам

Австралийская общенациональная сеть широкополосного интернета (NBN Co), потратившая на прокладку оптоволоконных кабелей в стране $36 млрд, неожиданно столкнулась с грозным врагом — какаду.

Источник: Reuters

Эти желтохохлые птицы давно известны австралийским фермерам своей всеядностью. Какаду не только уничтожают посевы, но и точат клювы о деревянные оконные рамы. Однако теперь пернатым полюбились кабели, которые прокладывают компании, обслуживающие телекоммуникационные вышки, сообщает Investing.com.

«Они постоянно точат свои клювы и, как результат, атакуют и уничтожают все, что попадается им на пути. К сожалению, этим птицам приглянулись и наши кабели», — рассказал один из сотрудников NBN Co.

Биологи говорят, что обычно какаду не привлекают искусственные материалы, они предпочитают точить клювы о дерево. В данном случае, по мнению специалистов, птицы реагируют на цвет или расположение кабелей.

Тем временем жалобы клиентов NBN Co на плохое обслуживание и медленную скорость выросли почти на 160%. Ущерб компании от атак какаду уже составил $61 500, однако, специалисты считают, что эта цифра может возрасти. Надеясь сократить потери и защитить кабели от птиц сотрудники NBN Co начали устанавливать на провода специальные коробы.

Вместе с тем, летом орнитологи выяснили, что черные какаду — виртуозные барабанщики. Ученые провели немало часов в тропических лесах на севере Австралии, чтобы понаблюдать за тем, как пернатые самцы выстукивают ритмичные мелодии ради привлечения самок.

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