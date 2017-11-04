Следком проверит хабаровскую поликлинику, в которой не приняли пациента с острой болью

В Хабаровске проводится проверка по информации, размещенной в сети Интернет, о факте отказа врача поликлиники принимать пациента с острой болью. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и по результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили ИА AmurMedia в СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Накануне, в сети Интернет размещена информация о том, что в поликлинику № 11 Хабаровска обратился мужчина с жалобами на острую боль в области уха. В регистратуре ему выдали талон к врачу отоларингологу, но врач отказался его принимать, сославшись на то, что время приема пациентов уже закончилось. Медицинский работник предложил мужчине прийти на следующий день и взять талон к другому отоларингологу.