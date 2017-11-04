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08:44 (мск), источник: AmurMedia.ru

Следком проверит хабаровскую поликлинику, в которой не приняли пациента с острой болью

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Хабаровск, 4 ноября, AmurMedia.

В Хабаровске проводится проверка по информации, размещенной в сети Интернет, о факте отказа врача поликлиники принимать пациента с острой болью. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и по результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили ИА AmurMedia в СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Накануне, в сети Интернет размещена информация о том, что в поликлинику № 11 Хабаровска обратился мужчина с жалобами на острую боль в области уха. В регистратуре ему выдали талон к врачу отоларингологу, но врач отказался его принимать, сославшись на то, что время приема пациентов уже закончилось. Медицинский работник предложил мужчине прийти на следующий день и взять талон к другому отоларингологу.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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