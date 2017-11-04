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11:03 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинцы празднуют День народного единства

Сегодня, 4 ноября, в День народного единства в Челябинске запланированы праздничные мероприятия.

Источник: Reuters

В 9:30 в Свято-Симеоновском кафедральном соборе начнется божественная литургия. В 11:00 из храма выйдет крестный ход. Молитвенное шествие проследует по Свердловскому проспекту до храма святого благоверного князя Александра Невского на Алом поле.

Основное празднование Дня народного единства развернется в центре Челябинска на пешеходной улице Кировка. Горожан и гостей города приглашают в 12:00 на митинг-концерт, посвященный событиям 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Параллельно с праздничной программой на главной сцене будут работать интерактивные площадки — все желающие смогут на мгновение перенестись в 17 век, сфотографировавшись с реконструкторами в исторических костюмах.

В 13:00 на площади Революции состоится шоу богатырей, где соберутся южноуральские стронгмены, которые будут жонглировать колесами, бревнами, и тянуть грузовики.

В 17:00 начнется гала-концерт фестиваля любительских цирковых коллективов со всей России «Сальто в будущее». Среди жонглеров, акробатов, фокусников, дрессировщиков есть обладатели книги рекордов Гиннесса и призеры специального приза престижного всемирного фестиваля в Монте-Карло.

Областной Дом дружбы народов наградит лауреатов премии «Национальное признание» и поздравит всех челябинцев с праздником. В традиционном гала-концерте фестиваля «Соцветие дружное Урала» примут участие юные артисты и мастера со всего региона. Публика увидит узбекский, уйгурский, корейский танцы, услышит грузинские, литовские песни. В холле концертного зала Прокофьева посетители увидят обереги, народные куклы, кашпо, вышивку, роспись по камню, стеклу, дереву, работы из войлока, выполненные руками юных умельцев.

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