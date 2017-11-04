Челябинцы празднуют День народного единства

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В 9:30 в Свято-Симеоновском кафедральном соборе начнется божественная литургия. В 11:00 из храма выйдет крестный ход. Молитвенное шествие проследует по Свердловскому проспекту до храма святого благоверного князя Александра Невского на Алом поле.

Основное празднование Дня народного единства развернется в центре Челябинска на пешеходной улице Кировка. Горожан и гостей города приглашают в 12:00 на митинг-концерт, посвященный событиям 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Параллельно с праздничной программой на главной сцене будут работать интерактивные площадки — все желающие смогут на мгновение перенестись в 17 век, сфотографировавшись с реконструкторами в исторических костюмах.

В 13:00 на площади Революции состоится шоу богатырей, где соберутся южноуральские стронгмены, которые будут жонглировать колесами, бревнами, и тянуть грузовики.

В 17:00 начнется гала-концерт фестиваля любительских цирковых коллективов со всей России «Сальто в будущее». Среди жонглеров, акробатов, фокусников, дрессировщиков есть обладатели книги рекордов Гиннесса и призеры специального приза престижного всемирного фестиваля в Монте-Карло.