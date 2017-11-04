Челябинцы празднуют День народного единства
Сегодня, 4 ноября, в День народного единства в Челябинске запланированы праздничные мероприятия.
Сегодня, 4 ноября, в День народного единства в Челябинске запланированы праздничные мероприятия.
В 9:30 в
Основное празднование Дня народного единства развернется в центре Челябинска на пешеходной улице Кировка. Горожан и гостей города приглашают в 12:00 на
Параллельно с праздничной программой на главной сцене будут работать интерактивные площадки — все желающие смогут на мгновение перенестись в 17 век, сфотографировавшись с реконструкторами в исторических костюмах.
В 13:00 на площади Революции состоится шоу богатырей, где соберутся южноуральские стронгмены, которые будут жонглировать колесами, бревнами, и тянуть грузовики.
В 17:00 начнется
Областной Дом дружбы народов наградит лауреатов премии «Национальное признание» и поздравит всех челябинцев с праздником. В традиционном