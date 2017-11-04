В двух районах Волгограда жителям произведут перерасчет платы за отопление
В Волгограде компания «Концессии теплоснабжения» произвела перерасчёт платы за отопление по ряду домов. В эти дома отопление поступило с задержкой.
В Волгограде компания «Концессии теплоснабжения» произвела перерасчёт платы за отопление по ряду домов. В эти дома отопление поступило с задержкой.
В частности, речь идёт о посёлке Металлургов, где собственник котельной — завод «Красный Октябрь» — незаконно лишил жителей тепла и начал теплоснабжение домов только по решению суда.
Это дома в Краснооктябрьском районе, где в ходе капремонта не был завершен монтаж внутридомовых систем отопления.
И, наконец, это несколько домов в Ворошиловском районе, где подачу тепла задержала ведомственная котельная.
Как сообщили РИАЦ в
Часть жителей данных домов увидят перерасчёт уже в платежке за октябрь. По остальным сумма перерасчёта будет отражена в квитанциях за ноябрь.