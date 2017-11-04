В двух районах Волгограда жителям произведут перерасчет платы за отопление

Источник: РИАЦ

В частности, речь идёт о посёлке Металлургов, где собственник котельной — завод «Красный Октябрь» — незаконно лишил жителей тепла и начал теплоснабжение домов только по решению суда.

Это дома в Краснооктябрьском районе, где в ходе капремонта не был завершен монтаж внутридомовых систем отопления.

И, наконец, это несколько домов в Ворошиловском районе, где подачу тепла задержала ведомственная котельная.

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе компании, на сегодняшний день все эти дома отапливаются. Несмотря на то, что «Концессии теплоснабжения» в нормативные сроки подготовили сети к приему тепла, а начало отопительного сезона было задержано по вине сторонних организаций, ресурсоснабжающая организация приняла решение сделать по этим домам перерасчёт.