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08:15 (мск), источник: Informburo.kz

Кыргызских перевозчиков оштрафовали на 13 млн тенге — МИР РК

За полмесяца сотрудниками погранконтроля был выявлен 431 автовладелец, пересекавший границу с грубыми нарушениями.

Источник: Informburo.kz

О многочисленных случаях нарушения транспортного законодательства РК перевозчиками Кыргызстана сообщает портал Bnews.kz со ссылкой на пресс-службу МИР РК.

В период с 10 октября по 4 ноября из 3949 проверенных транспортных средств, принадлежащих перевозчикам Кыргызстана, выявлен 431 автомобиль, пытавшийся пересечь границу с грубыми нарушениями.

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В число нарушений вошли превышения весогабаритных параметров — 81, осуществление каботажных перевозок — 11, отсутствие казахстанского бланка разрешения — 13, отсутствие казахстанского бланка разрешения виз третьих стран — 1, иные нарушения — 325.

Всего за эти нарушения наложено административных штрафов на сумму 13 млн 413 тысяч тенге. Информация по выявленным нарушениям передана властям Кыргызстана.

3 ноября премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков на саммите глав правительств СНГ в Ташкенте заявил, что Казахстан искусственно создаёт проблемы на границе. Глава кабмина РК Бакытжан Сагинтаев ответил, что считает некорректными высказывания кыргызской стороны. Он призвал правительство Кыргызстана подтвердить свои обязательства и обеспечить выполнение и имплементацию республикой своих обязательств в рамках ЕАЭС.

Ранее погранслужба Кыргызстана сделала официальное заявление о том, что со стороны Казахстана ведётся усиленный вариант несения службы, в связи с этим было скопление пассажирских и грузовых транспортных средств на границе.

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