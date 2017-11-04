Кыргызских перевозчиков оштрафовали на 13 млн тенге — МИР РК

Источник: Informburo.kz

О многочисленных случаях нарушения транспортного законодательства РК перевозчиками Кыргызстана сообщает портал Bnews.kz со ссылкой на пресс-службу МИР РК.

В период с 10 октября по 4 ноября из 3949 проверенных транспортных средств, принадлежащих перевозчикам Кыргызстана, выявлен 431 автомобиль, пытавшийся пересечь границу с грубыми нарушениями.

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В число нарушений вошли превышения весогабаритных параметров — 81, осуществление каботажных перевозок — 11, отсутствие казахстанского бланка разрешения — 13, отсутствие казахстанского бланка разрешения виз третьих стран — 1, иные нарушения — 325.

Всего за эти нарушения наложено административных штрафов на сумму 13 млн 413 тысяч тенге. Информация по выявленным нарушениям передана властям Кыргызстана.

3 ноября премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков на саммите глав правительств СНГ в Ташкенте заявил, что Казахстан искусственно создаёт проблемы на границе. Глава кабмина РК Бакытжан Сагинтаев ответил, что считает некорректными высказывания кыргызской стороны. Он призвал правительство Кыргызстана подтвердить свои обязательства и обеспечить выполнение и имплементацию республикой своих обязательств в рамках ЕАЭС.