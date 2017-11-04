Кыргызских перевозчиков оштрафовали на 13 млн тенге — МИР РК
За полмесяца сотрудниками погранконтроля был выявлен 431 автовладелец, пересекавший границу с грубыми нарушениями.
За полмесяца сотрудниками погранконтроля был выявлен 431 автовладелец, пересекавший границу с грубыми нарушениями.
О многочисленных случаях нарушения транспортного законодательства РК перевозчиками Кыргызстана сообщает портал Bnews.kz со ссылкой на
В период с 10 октября по 4 ноября из 3949 проверенных транспортных средств, принадлежащих перевозчикам Кыргызстана, выявлен 431 автомобиль, пытавшийся пересечь границу с грубыми нарушениями.
В число нарушений вошли превышения весогабаритных параметров — 81, осуществление каботажных перевозок — 11, отсутствие казахстанского бланка разрешения — 13, отсутствие казахстанского бланка разрешения виз третьих стран — 1, иные нарушения — 325.
Всего за эти нарушения наложено административных штрафов на сумму 13 млн 413 тысяч тенге. Информация по выявленным нарушениям передана властям Кыргызстана.
3 ноября
Ранее погранслужба Кыргызстана сделала официальное заявление о том, что со стороны Казахстана ведётся усиленный вариант несения службы, в связи с этим было скопление пассажирских и грузовых транспортных средств на границе.