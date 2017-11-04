На правобережье Красноярска временно изменится схема движения трамваев
Изменения связаны с проведением ремонтных работ на трамвайных путях.
Изменения связаны с проведением ремонтных работ на трамвайных путях.
На правом берегу Красноярска 6 ноября временно изменяются схемы движения трамвайных маршрутов.
В период с 6.00 до 14.00
Маршрут № 4 будет осуществлять движение по следующей схеме: Предмостная площадь — ул. Матросова — ул. 60 лет Октября — ул. Щорса — ул. Мичурина — ул. Волжская — ул. Говорова — пос. Энергетиков — ул. Говорова — ул. Волжская — ул. Мичурина — ул. Коломенская — пр. им. газеты «Красноярский рабочий» — конечная станция «КрасТЭЦ» — пр. им. газеты «Красноярский рабочий» — Предмостная площадь;.
Маршрут № 5 будет осуществлять движение по следующей схеме: Предмостная площадь — пр. им. газеты «Красноярский рабочий» — транспортный проезд — ул. Московская — улица Мичурина — ул. Волжская — ул. Говорова — конечная станция пос. «Энергетиков» — ул. Говорова — ул. Волжская — ул. Мичурина — ул. Коломенская — пр. им. газеты «Красноярский рабочий» — Предмостная площадь;.
Маршрут № 7 будет осуществлять движение по схеме: Предмостная площадь — пр. им. газеты «Красноярский рабочий» — Транспортный проезд — ул. Московская — ул. Мичурина — ул. Щорса — ул. 60 лет Октября — ул. Матросова — Предмостная площадь.
Схема движения маршрута № 6 не изменяется.
В период с 14.00 до 23.00
Маршруты № 4, № 6 будут осуществлять движение по следующей схеме: Предмостная площадь — ул. Матросова — ул. 60 лет Октября — ул. Щорса — ул. Мичурина — ул. Волжская — ул. Говорова — пос. Энергетиков — ул. Говорова — конечная станция пос. «Энергетиков» — ул. Говорова — ул. Волжская — ул. Мичурина — ул. Щорса — ул. 60 лет Октября — ул. Матросова — Предмостная площадь;.
Маршрут № 7 будет осуществлять движение по схеме: Предмостная площадь — пр. им. газеты «Красноярский рабочий» — транспортный проезд — ул. Московская — ул. Мичурина — ул. Щорса — ул. 60 лет Октября — ул. Матросова — Предмостная площадь.
Схема движения маршрута № 5 не изменяется.