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11:07 (мск), источник: АиФ Челябинск

В выходные в Челябинске синоптики обещают теплую погоду

В выходные в Челябинске ожидается переменная облачность, без существенных осадков, сообщают в городском гидрометцентре.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 62% 767 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: РИА "Новости"

4 и 5 ноября температура воздуха днем составит +1,+3, ночью -4,-6. Ветер юго-западный, южный 4−9 м/с.

Сегодня, 4 ноября, по народному календарю Казанская осенняя, Праздник Казанской иконы Божией Матери. Осенняя свадебная пора. «Кто на Казанскую женился — счастлив будет». «До Казанской не зима, с Казанской — не осень».

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