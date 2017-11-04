В выходные в Челябинске синоптики обещают теплую погоду
В выходные в Челябинске ожидается переменная облачность, без существенных осадков, сообщают в городском гидрометцентре.
В выходные в Челябинске ожидается переменная облачность, без существенных осадков, сообщают в городском гидрометцентре.
4 и 5 ноября температура воздуха днем составит +1,+3, ночью -4,-6. Ветер
Сегодня, 4 ноября, по народному календарю Казанская осенняя, Праздник Казанской иконы Божией Матери. Осенняя свадебная пора. «Кто на Казанскую женился — счастлив будет». «До Казанской не зима, с Казанской — не осень».