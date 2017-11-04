Посвященное Октябрьской революции световое шоу покажут в Петербурге
Посвященный 100-летию Октябрьской революции фестиваль света пройдет в эти выходные в
Посвященный 100-летию Октябрьской революции фестиваль света пройдет в эти выходные в
Зрителей ждет погружение в атмосферу эпохи «Тектонического сдвига». Необычные 3D-спектакли жители и гости города смогут увидеть вечером на Дворцовой площади и на Петроградской набережной у крейсера «Аврора».
«Мы будем светить не только на здание Главного штаба, но и на Эрмитаж, на Зимний дворец. Интерес к фестивалю огромный. Заполняемость гостиниц на 4 и 5 ноября достигает 96 процентов. Люди едут в наш город, чтобы увидеть фантастическое шоу», — рассказал председатель комитета по развитию туризма
Вторая часть фестиваля развернется у крейсера, который сам стал символом революции. Мультимедийное шоу расскажет об истории создания и боевых заслугах «Авроры».
Фестиваль света в Северной столице продлится все выходные. На Дворцовой площади проекторы будут работать до 23:00, а на Петроградской набережной — до 22:00.