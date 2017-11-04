Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
МВФ выдвинул новые требования к Украине для выдачи ей транша
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
Паулина Андреева подстриглась «под мальчика»
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Просьбу Украины к Канаде в соцсетях высмеяли словами Матроскина
Эксперты о том, как взорвали газопроводы в Крыму
Арнольд Шварценеггер жалеет, что развелся с женой
Лена Перминова в "голом" платье удивила всех в Лондоне (фото)
В Киеве назвали «невиданным» запрет Польши на въезд радикалов
СМИ: в Турции заявили о смене интересов по РФ
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
В Гонконге продали небоскреб за $5 млрд (фото)
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
10:44 (мск), источник: "Российская газета"

Посвященное Октябрьской революции световое шоу покажут в Петербурге

Посвященный 100-летию Октябрьской революции фестиваль света пройдет в эти выходные в Санкт-Петербурге.

Источник: РИА "Новости"

Зрителей ждет погружение в атмосферу эпохи «Тектонического сдвига». Необычные 3D-спектакли жители и гости города смогут увидеть вечером на Дворцовой площади и на Петроградской набережной у крейсера «Аврора».

«Мы будем светить не только на здание Главного штаба, но и на Эрмитаж, на Зимний дворец. Интерес к фестивалю огромный. Заполняемость гостиниц на 4 и 5 ноября достигает 96 процентов. Люди едут в наш город, чтобы увидеть фантастическое шоу», — рассказал председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев. Он отметил, что сюжет шоу включает все ключевые моменты поворотного года. Среди них стачка рабочих, отречение Николая II и штурм Зимнего дворца. Кроме того, на Дворцовой площади пять команд из разных стран покажут короткие ролики о Петербурге. Лучший выберут с помощью онлайн-голосования.

Вторая часть фестиваля развернется у крейсера, который сам стал символом революции. Мультимедийное шоу расскажет об истории создания и боевых заслугах «Авроры».

Фестиваль света в Северной столице продлится все выходные. На Дворцовой площади проекторы будут работать до 23:00, а на Петроградской набережной — до 22:00.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Аксенов раскрыл смысл "крымской мечты"
Ветеранам из Москвы и Симферополя вручат затерявшиеся боевые награды
Россия отмечает День народного единства
Сергей Аксенов раскрыл смысл «крымской мечты»
РЖД приостановили продажи билетов в плацкартные и общие вагоны
Пучдемон рассказал, почему уехал в Бельгию
В США опубликовали еще более 600 документов об убийстве Кеннеди
Из сериала «Карточный домик» могут убрать персонажа Спейси
Герои или глупцы: как японцы относятся к летчикам-камикадзе?
Спорт
Месси № 600, «Реал Мадрид» на грани нервного срыва Анонсируем матчи одиннадцатого тура ла лиги и даем на них свой прогноз
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Доширак вкуснее. Что выбирают первые покупатели iPhone X Какую лапшу выбрать? Что важнее: отпуск или новый айфон?
Кино
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале Кадр и видео с площадки «Белых ночей» актриса опубликовала в Instagram
Недвижимость
Министерства поднимутся на IQ
Ставки по ипотеке падают
20 самых недорогих районов Москвы
Как менялся покупатель московского жилья
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Близнецы выжили, держась за руки в утробе матери Врачи считали, что дети могут погибнуть из-за удушья, но этого не случилось.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь