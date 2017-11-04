Посвященное Октябрьской революции световое шоу покажут в Петербурге

«Мы будем светить не только на здание Главного штаба, но и на Эрмитаж, на Зимний дворец. Интерес к фестивалю огромный. Заполняемость гостиниц на 4 и 5 ноября достигает 96 процентов. Люди едут в наш город, чтобы увидеть фантастическое шоу», — рассказал председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев. Он отметил, что сюжет шоу включает все ключевые моменты поворотного года. Среди них стачка рабочих, отречение Николая II и штурм Зимнего дворца. Кроме того, на Дворцовой площади пять команд из разных стран покажут короткие ролики о Петербурге. Лучший выберут с помощью онлайн-голосования.