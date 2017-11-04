Стихийному рынку на улице Новороссийской в Волгограде предписано исчезнуть

Источник: пресс-служба администрации Волгограда

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе администрации Волгограда, на месте прежнего стихийного рынка появится благоустроенная территория. Договор аренды земельного участка по улице Новороссийской, на котором долгое время располагались торговые ряды, закончил действовать ещё летом 2016 года. Но активно убирать свое имущество с пешеходной зоны владельцы торговых объектов начали только в этом году. Часть из них размещалась в охранной зоне двух подземных газопроводов.

Адекватно оценив ситуацию, предприниматели самостоятельно вывезли торговые объекты. В соответствии с новой схемой на улице Новороссийской, на безопасном расстоянии от газопроводов, в начале осени были установлены три торговые галереи, выполненные в едином архитектурном стиле. Теперь большая часть тротуара предоставлена пешеходам, удобно организован и процесс выгрузки продукции в павильоны. Прилегающую территорию их владельцы содержат в чистоте и порядке — это одно из условий договора на размещение торгового объекта.

В дальнейшем подобным образом будет благоустроено и остальное пространство улицы Новороссийской — от Двинской до Невской.

— После освобождения от нелегальных объектов улицы Центрального района благоустраиваются, появляются новые современные торговые павильоны и галереи — все они устанавливаются согласно утвержденной схеме, а это значит, с соблюдением требований безопасности и с учетом удобства для горожан, — рассказал заместитель главы администрации Центрального района Михаил Прокопенко.

Перенос торговых точек на другие площадки будет способствовать и решению вопроса с засильем транспортных средств на улице с односторонним движением. Сегодня улица Новороссийская еще заставлена грузовыми автомобилями, это создает определенные неудобства для водителей, особенно в часы пик. Большую транспортную нагрузку испытывает и параллельная ей улица Пархоменко. С целью решения данного вопроса районные власти планируют провести реконструкцию улицы Новороссийской, сделав ее дублером улицы Пархоменко. Рассматривается и возможность организовать на Новороссийской движение общественного транспорта с устройством остановочных павильонов.

Сегодня всем торгующим на улице Новороссийской предложены новые места на действующих рынках и в торговых комплексах города, в том числе на территории Ткачевского рынка и МУП «Центральный рынок».

— Мы готовы предоставить места для торгующих, в том числе в мясном, молочном корпусах рынка, а также на новой площадке в Ворошиловском районе, — пояснил юрист МУП «Центральный рынок» Юрий Кузнецов. — Площади позволяют нам принять всех торгующих с улицы Новороссийской. Для фермеров и дачников предусмотрены скидки с учетом специализации торгующего и площади места, которое он планирует занять.