В Башкирии похолодает до -13 градусов
В республику идет настоящая зима — так, уже сегодня, 4 ноября, в отдельных районах Башкирии похолодает до -13 градусов.
В республику идет настоящая зима — так, уже сегодня, 4 ноября, в отдельных районах Башкирии похолодает до -13 градусов.
Как сообщают метеорологи, днем будет идти снег с дождем, по северу небольшой, местами налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах снежный накат, гололедица. Температура воздуха днем составит -1,+4.
В МЧС по РБ отметили, что тем автомобилистам, которые еще не переобули своих железных коней, не рекомендуется выезжать на трассы без острой необходимости во избежание неприятных и опасных ситуаций.
5 ноября значительно потеплеет: днем местами небольшие осадки в виде дождя и снега, слабый гололед, ночью и утром местами гололедица. Столбик термометра ночью покажет всего 0,-5 градусов, а днем -1,+4.