В Башкирии похолодает до -13 градусов

Как сообщают метеорологи, днем будет идти снег с дождем, по северу небольшой, местами налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах снежный накат, гололедица. Температура воздуха днем составит -1,+4.

В МЧС по РБ отметили, что тем автомобилистам, которые еще не переобули своих железных коней, не рекомендуется выезжать на трассы без острой необходимости во избежание неприятных и опасных ситуаций.