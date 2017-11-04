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13:14 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии похолодает до -13 градусов

В республику идет настоящая зима — так, уже сегодня, 4 ноября, в отдельных районах Башкирии похолодает до -13 градусов.

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Источник: Комсомольская правда

Как сообщают метеорологи, днем будет идти снег с дождем, по северу небольшой, местами налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах снежный накат, гололедица. Температура воздуха днем составит -1,+4.

В МЧС по РБ отметили, что тем автомобилистам, которые еще не переобули своих железных коней, не рекомендуется выезжать на трассы без острой необходимости во избежание неприятных и опасных ситуаций.

5 ноября значительно потеплеет: днем местами небольшие осадки в виде дождя и снега, слабый гололед, ночью и утром местами гололедица. Столбик термометра ночью покажет всего 0,-5 градусов, а днем -1,+4.

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