Ремонт дорог и работы на коммуникациях ограничивают движение в Петербурге
С 4 ноября в Петербурге вводятся очередные ограничения движения. Об этом сообщает
С 4 ноября в Петербурге вводятся очередные ограничения движения. Об этом сообщает
До 17 ноября
Также до 13 ноября ограничено движение на перекрестке Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы.
До 30 декабря в связи с размещением строительных лесов ограничено движение на Большой Морской улице у дома 57.
4 и 5 ноября
С 4 по 5 ноября в связи с ремонтом дороги закрыто движение на участке Кронверкской улицы от Большой Пушкарской улицы до Кронверкского проспекта, включая перекрестки.
До 12 ноября закрывается движение по боковому проезду Софийской улицы у дома 95. Там ведутся прокладывают канализацию.