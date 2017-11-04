Ремонт дорог и работы на коммуникациях ограничивают движение в Петербурге

Источник: РИА "Новости"

До 17 ноября из-за ремонта теплосети закрывается движение на участке Торфяной дороги от Ситцевой улицы до Богатырского проспекта, а также на Ситцевой улице в направлении от Стародеревенской улице к Торфяной дороге.

Также до 13 ноября ограничено движение на перекрестке Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы.

До 30 декабря в связи с размещением строительных лесов ограничено движение на Большой Морской улице у дома 57.

4 и 5 ноября из-за работ по прокладке газопровода будет перекрыта улица Моисеенко на участке от Синопской набережной до Новгородской улицы. С 6 по 9 ноября ограничат движение по Кирочной улице у улицы Красного Текстильщика, а с 8 по 10 ноября — по улице Красного Текстильщика от улицы Моисеенко до Кирочной.

С 4 по 5 ноября в связи с ремонтом дороги закрыто движение на участке Кронверкской улицы от Большой Пушкарской улицы до Кронверкского проспекта, включая перекрестки.