Танцами, песнями, хороводами и национальными блюдами встретили хабаровчане День единства

Участие в нем приняли лучшие творческие коллективы города, среди которых ансамбль народной музыки и песни «Берега России», студия современной хореографии «Фьюжн», ансамбль песни и танца «Славянская душа», ансамбль народной песни «Елань», а также представители национальных общин краевой столицы.

В концертной программе также принял участие Государственный академический заслуженный ансамбль танца Республики Дагестан «Лезгинка». Для гостей были организованы различные тематические зоны и мастер-классы. В расположенных на площади шатрах можно было продегустировать блюда русской, якутской, белорусской, татарской, осетинской и армянской кухонь. В зоне мастер-классов и выставок декоративно-прикладного искусства были представлены изделия из бисера и макраме, чердачные куклы, декоративное мыло и броши.