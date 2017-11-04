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09:26 (мск), источник: AmurMedia.ru

Танцами, песнями, хороводами и национальными блюдами встретили хабаровчане День единства

Хабаровск, 4 ноября, AmurMedia.

Ровно в полдень на Комсомольской площади Хабаровска начался фольклорно-этнографический фестиваль, посвященный обычаям и традициям народов России.

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Участие в нем приняли лучшие творческие коллективы города, среди которых ансамбль народной музыки и песни «Берега России», студия современной хореографии «Фьюжн», ансамбль песни и танца «Славянская душа», ансамбль народной песни «Елань», а также представители национальных общин краевой столицы.

В концертной программе также принял участие Государственный академический заслуженный ансамбль танца Республики Дагестан «Лезгинка». Для гостей были организованы различные тематические зоны и мастер-классы. В расположенных на площади шатрах можно было продегустировать блюда русской, якутской, белорусской, татарской, осетинской и армянской кухонь. В зоне мастер-классов и выставок декоративно-прикладного искусства были представлены изделия из бисера и макраме, чердачные куклы, декоративное мыло и броши.

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