Танцами, песнями, хороводами и национальными блюдами встретили хабаровчане День единства
Хабаровск, 4 ноября, AmurMedia.
Ровно в полдень на Комсомольской площади Хабаровска начался
Хабаровск, 4 ноября, AmurMedia.
Ровно в полдень на Комсомольской площади Хабаровска начался
Участие в нем приняли лучшие творческие коллективы города, среди которых ансамбль народной музыки и песни «Берега России», студия современной хореографии «Фьюжн», ансамбль песни и танца «Славянская душа», ансамбль народной песни «Елань», а также представители национальных общин краевой столицы.
В концертной программе также принял участие Государственный академический заслуженный ансамбль танца Республики Дагестан «Лезгинка». Для гостей были организованы различные тематические зоны и