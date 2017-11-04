Музыкальный джем, блошиный рынок и финалисты популярных телепроектов: чем заняться в праздничные выходные

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Экскурсия, презентация и творческая встреча: «Ночь искусств» в «Школе современной пьесы»

Дата: 4 ноября.

Время: 21:00—23:30 .

Место: московский театр «Школа современной пьесы» (улица Пресненский Вал, дом 27/29, строение 1).

Возрастные ограничения: 12+

Специальную программу подготовил театр «Школа современной пьесы» к акции «Ночь искусств».

Экскурсия по временной площадке театра начнется в 21:00. Речь пойдет о его прошлом, настоящем и будущем. Творческая встреча с художественным руководителем театра Иосифом Райхельгаузом состоится в 22:00. После нее пройдет презентация спектакля «Умер-шмумер, лишь бы был здоров». Завершится вечер концертом в кабаре.

Вход свободный.

Творческая программа «Театр начинается…»

Дата: 4 ноября.

Время: 17:00—00:00 .

Место: Дом Гоголя (Никитский бульвар, дом 7а).

Возрастные ограничения: 18+

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Дом Гоголя приглашает на творческую программу «Театр начинается…». С чего — гости узнают в рамках всероссийской акции «Ночь искусств». Для них проведут мастер-классы, лектории и выставки, посвященные литературе, музыке и кино, театральному и изобразительному искусству.

Творческий конкурс «Театр начинается с названия» и викторину со сладкими призами «Театр начинается с Гоголя» организуют в фойе.

Пообщаться с театральным режиссером, художником, сценографом и педагогом Дмитрием Крымовым можно будет в музыкально-театральной гостиной. Он расскажет о современном театре и ответит на вопросы. Созданию театральных декораций посвятят выставку групповых работ студентов его мастерской «Театр начинается с палки».

Ансамбль детской школы искусств имени А. С. Даргомыжского выступит с концертом «Театр начинается с классики». Прозвучат сочинения Антонио Вивальди, Иоганнеса Брамса, Альфреда Шнитке, Арно Бабаджаняна и других композиторов.

Мини-спектакль по произведениям Н. В. Гоголя из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки» покажет камерный музыкальный театр «Эль Арт».

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Музыкально-театральную часть вечера завершит квартет Fish Out оf Water во главе с солисткой Ликой Остренко. Музыканты исполнят англоязычный инди-поп-рок и кавер-версии популярных хитов.

Мастер-класс по кварцевой живописи для детей и взрослых — в программе лектория. Его проведет художник и дизайнер Александр Нартов. Здесь же юные гости смогут поучаствовать в творческой программе «Поиграем в театр» и слепить из глины сказочных героев.

Экспозиция скульптур заслуженного художника Украины Катиба Мамедова откроется в выставочном зале.

Экранизации пьес Николая Гоголя «Ревизор» (1952) и «Женитьба» (1977) можно будет увидеть в кинолектории «Театр начинается с кино».

Вход свободный.

Перформансы, выставки и концерт в Музее имени С. С. Прокофьева

Дата: 4 ноября.

Время: 18:00—23:00 .

Место: Музей имени С. С. Прокофьева (Камергерский переулок, дом 6).

Возрастные ограничения: 6+

«Ночь искусств» пройдет и в Музее имени С. С. Прокофьева.

Посетители ознакомятся с экспозицией «Сергей Прокофьев — композитор, опередивший время». Она посвящена 125-летию со дня рождения композитора, который не только сочинял музыку, но и был литератором и шахматистом.

Художественно-графические работы молодых архитекторов и дизайнеров собраны на экспериментальной выставке «Осязаемая музыка». Студенты попробовали воплотить ее в конкретных образах, передать свои эмоции с помощью красок, картона и других материалов. Для этого они выбрали балеты «Сказка про шута, семерых шутов перешутившего» Сергея Прокофьева и «Петрушка» Игоря Стравинского.

Авторскую экскурсию «Прокофьев и его эпоха: единство времени и музыки» в 18:00 проведет научный сотрудник музея Марина Валитова.

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Перформанс «На поиски заветных апельсинов» начнется в 18:30. Это музыкально-литературное выступление для детей по пьесе Карло Гоцци «Любовь к трем апельсинам». Прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Эжена Изаи, Никколо Паганини, Луиджи Ардити, Франсиса Пуленка, Николая Римского-Корсакова и Сергея Прокофьева. Необходима предварительно записаться по телефону: 8 (495) 605−65−15 (добавочный 1169).

А с 20:00 по 21:15 в программе концерт фортепианной музыки «Обнимитесь, миллионы!». «Обнимитесь, миллионы! Слейтесь в радости одной!» — известная цитата из «Оды к радости» Фридриха Шиллера. Популярные произведения Фридерика Шопена, Мориса Равеля, Сергея Рахманинова и Сергея Прокофьева исполнят лауреаты международных конкурсов Яна Костина (фортепиано), Михаил Фейман (скрипка), Федор Тишкевич (виолончель).

Музыкально-театральный перформанс «Вечный дух свободы: джаз-танго» пригласят посмотреть с 21:30 по 23:00. Его подготовил камерный оперный театр-содружество «Гомер». В программе — сочинения Джорджа Гершвина, Астора Пьяццоллы, Коула Портера и Владимира Космы.

Вход свободный.

Музыкальный джем: пять часов живой музыки

Дата: 4 ноября.

Время: 15:00—20:00 .

Место: Дом-музей Марины Цветаевой (Борисоглебский переулок, дом 6, строение 1).

Возрастные ограничения: 6+

Пятичасовым музыкальным джемом отметит акцию «Ночь искусств» Дом-музей Марины Цветаевой.

С середины дня «Кафе поэтов» наполнится звучанием старинных инструментов, музыкой эпохи барокко и второй половины XX века. В вечере примут участие авторы проекта — выпускники факультета исторического и современного исполнительского искусства Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и приглашенные музыканты.

Инструменты для них привезены в Москву из Швейцарии. Это романтический тафель-клавир 1854 года, верджинальный клавесин и рояль 1920-х годов. С их помощью можно исполнять сочинения начиная с эпохи раннего барокко начала XVII века и заканчивая поздним романтизмом конца ХIХ столетия.

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В столице это единственное место, где можно услышать такие инструменты вживую.

На таких концертах гости избавлены от всего, что может помешать слушать: платы за вход, пафоса исполнителей, программок, аннотаций и представлений филармонических конферансье.

4 ноября вход свободный. Подробности можно узнать по телефону: 8 (495) 695−35−43 .

Международный фестиваль любительских театров «Молодые — молодым»

Дата: 4 ноября.

Время: 12:00—21:00 .

Место: центр культуры «Сцена» (улица Островитянова, дом 15, корпус 1).

Возрастные ограничения: 16+

Открытие фестиваля «Молодые — молодым» в этом году приурочено к акции «Ночь искусств». Пятидневный театральный марафон стартует в центре культуры «Сцена» с участием более 50 коллективов, актеров и режиссеров. За это время зрителям представят лучшие спектакли любительских коллективов из разных городов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

В первый день профессиональные артисты проведут посетителей за кулисы театра. Здесь их познакомят с работой театральных служб. Каждый сможет создать собственный образ совместно с гримером, примерить костюм, который поможет выбрать костюмер, узнать, что такое сценография, и узнать, как создается постановка.

В этот же день актеры представят публике два спектакля, на которые нужно заранее зарегистрироваться на официальном сайте.

Самые активные зрители могут присоединиться к программе «Театрал». Тех, кто посетит больше всего конкурсных спектаклей, ждут подарки — бесплатные билеты на спектакли центра культуры «Сцена». Их вручат 9 ноября на закрытии фестиваля.

Спектакль-перформанс «Бродский»

Дата: 4 ноября.

Время: 19:00—20:30 .

Место: территориальная клубная система «Оптимист» (улица 26 Бакинских Комиссаров, дом 12, корпус 2).

Возрастные ограничения: 16+

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Спектакль «Бродский» в постановке творческого сообщества LAB 31 позволит участникам «Ночи искусств» погрузиться в происходящее при входе в клуб. Действие охватывает все его пространство, а финал будет понятен уже в зрительном зале.

В основе сюжета — история девушки, рассказанная с помощью произведений Иосифа Бродского.

Вход свободный.

Концерт финалистов музыкальных телепроектов

Дата: 4 ноября.

Время: 18:00—20:00 .

Место: культурный центр «Вдохновение» (Литовский бульвар, дом 7).

Возрастные ограничения: 16+

Бесплатно.

Участники и финалисты музыкальных телешоу и конкурсов «Голос», «Главная сцена», «Новая волна», Евровидение и других популярных музыкальных телепроектов в «Ночь искусств» выступят в культурном центре «Вдохновение».

В программе большого праздничного концерта заявлены полуфиналист Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна», участник «Фактора А», «Главной сцены», «Живого звука» Миша Майер, участница «Голоса-4» Юлия Неровная, финалистка «Голоса-2», солистка популярных мюзиклов Юлия Пак. Среди других участников финалистка телепроекта «Голос», участница конкурсного отбора Евровидения Маргарита Позоян и участница Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица», победительница 18-го телефестиваля «Песенка года» Диана Александрова.

Вход свободный по предварительной записи.

Реконструкция казачьей станицы и гончарная мастерская на Новом Арбате

Дата: 4—6 ноября .

Время: 11:00—20:00 .

Место: улица Новый Арбат.

Возрастные ограничения: 0+

Праздничную площадку фестиваля «День народного единства» на Новом Арбате посвятят регионам юго-запада России — Ставропольскому и Краснодарскому краю, Северной Осетии, Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской и Чеченской республикам.

Фотовыставка познакомит с природой, архитектурой, культурой и традициями этих мест. Гости побывают в реконструированном казачьем хуторе и кавказской деревне, в кузнице понаблюдают за работой мастеров и приобщатся к старинному ремеслу, увидят выступления фехтовальщиков и казачьи танцы. Для любителей народного творчества проведут мастер-классы по вышивке традиционных узоров, а для детей — занятия по гончарному искусству. Все желающие поучаствуют в увлекательных народных забавах и играх.

В торговых павильонах можно будет приобрести аксессуары, сувениры и предметы декора. Фермеры из южных регионов привезут сыры, чайные сборы, халву и другие сладости.

Народные промыслы центра России на площади Революции

Дата: 4—6 ноября .

Время: 11:00—20:00 .

Место: площадь Революции.

Возрастные ограничения: 0+

Богатую культуру центральных регионов России представят на площади Революции в рамках фестиваля «День народного единства».

Артисты в народных костюмах познакомят с народными играми и забавами: городками, бирюльками или котлом — вариацией хоккея на траве, известной на Руси более тысячи лет назад. Игроки в килу (разновидность командной игры с мячом) попробуют одновременно освоить элементы футбола и силовых единоборств.

Особое внимание здесь уделят известным во всем мире народным промыслам: хохломской росписи, вологодскому кружеву, дымковской игрушке. Гости увидят образцы изделий и попробуют создать их в ремесленных мастерских. В кулинарной школе повара покажут секреты приготовления блюд среднерусской кухни: московской кулебяки, судака по-волжски, брянских драников.

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Фольклорные коллективы и современные популярные исполнители будут развлекать на открытой сцене.

На торговых прилавках предложат мясные деликатесы, мед, тульские пряники и предметы народного искусства: павловопосадские платки, ярославские изразцы, елецкое кружево, войлочные игрушки.

Традиции Сибири и Дальнего Востока на Тверской площади

Дата: 4—6 ноября .

Время: 11:00—20:00 .

Место: Тверская площадь.

Возрастные ограничения: 0+

Народы Сибири и Дальнего Востока станут главной темой площадки фестиваля «День народного единства» на Тверской площади. Встречать посетителей будут артисты в национальных костюмах, на выставке в павильоне «Гостиная» покажут традиционную одежду Русского Севера — эвенкийскую парку, тунгусский кафтан, чукотскую кухлянку, а на мастер-классах познакомят с ремеслами этого региона.

Настроение будут создавать фольклорные музыкальные коллективы, которые познакомят с алтайским горловым пением и этнотанцами. Детей порадуют интерактивным спектаклем «Открытие Сибири».

Желающих научиться готовить национальные блюда Сибири и Дальнего Востока — эскимосский акутак, якутский керчэх или поболеть за участников батла поваров пригласят на «Кухню».

Необычные подарки, сувениры и угощения предложат в торговых шале. Сюда привезут народные музыкальные инструменты — якутские и хакасские варганы, алтайские и белорусские окарины, русские гусли, теплые унты и валенки, изделия из бересты, кедровые орехи, мед, рыбные и мясные деликатесы.

Традиции российских регионов на Манежной площади

Дата: 4—6 ноября .

Время: 11:00—20:00 .

Место: Манежная площадь.

Возрастные ограничения: 0+

Все российские регионы станут главными героями площадки фестиваля «День народного единства» на Манежной площади.

Уличные артисты в национальных костюмах познакомят с традиционными забавами Краснодарского края, Крыма и Карелии, Ивановской, Астраханской, Амурской, Сахалинской и других областей.

Ловкость и находчивость все желающие смогут продемонстрировать в таких играх, как карельская оленпа, архангельский бой мешками, амурский ледяной-водяной. Участники ивановского богатырского турнира посоревнуются в метании копья в цель на бегу, а вологодской древки — в мастерстве перепрыгивать через растущую пирамиду из дров. Силу и сноровку команды покажут в астраханском перетягивании.

Похвастаться остроумием и красноречием позволит рязанская забава «Тише едешь». Игра «Мороз» родом из Магаданской области с веселым хороводом и элементами салок наверняка понравится детям.

Блюда и напитки со всей страны рестораторы предложат тем, кто пожелает подкрепиться и восстановить силы.

Самый большой блошиный рынок в центре столицы

Дата: 4—5 ноября .

Время: 4 ноября 11:00—23:00 ; 5 ноября 12:00—20:00 .

Место: Музей Москвы (Зубовский бульвар, дом 2).

Возрастные ограничения: 0+

Городской блошиный рынок в рамках акции «Ночь искусств» и к 100-летию годовщины Октябрьской революции откроется возле Музея Москвы.

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Более 200 продавцов привезут сюда антикварные предметы, винтажную одежду, уникальные коллекционные экспонаты и доступные по цене изящные вещи для дома. Это самый масштабный исторический блошиный рынок в центре города, где москвичи тоже смогут выступить в качестве продавцов.

На мастер-классах научат создавать комиксы, танцевать танго и чарльстон. Гости сфотографируются на камеру XIX столетия и сделают макияж и прическу в стиле начала прошлого века.

Будет работать экспозиция старинной фотографии «Москва на пороге революции». А оригинальные детские винтажные образы можно будет увидеть на выставке исторического костюма из коллекций Александра Петлюры и Татьяны Макеевой. Гости также увидят художественную инсталляцию-шараду по мотивам распространенных газетных штампов советского времени «“Авроре” и не снилось».

На поэтическом вечере «Революция и поэт» артисты Центра имени Всеволода Мейерхольда, Театра наций, театров «Практика», «Театр.doc» прочтут стихи о революции, написанные представителями разных поэтических течений — от Велимира Хлебникова до Наума Коржавина.

В игровой конца XIX века юные посетители поиграют в бирюльки, поучаствуют в детском базаре и попробуют продать ненужные игрушки и прочитанные книги.

4 ноября с 20:00 до 23:00 площадка будет доступна для свободного посещения. С 11:00 до 20:00 и 5 ноября с 12:00 до 20:00 плата за вход составит 100 рублей.