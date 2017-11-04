В Красноярске шесть самолетов не смогли приземлиться из-за сильного ветра

По его словам, самолеты не смогли сесть по метеоусловиям и командиры экипажей приняли решение уйти на запасной аэродром, либо вернуться в пункт вылета.

«Это шесть рейсов, четыре из них ушли в аэропорт Абакана — рейс из Пулково, два из Москвы и один из Норильска. Один из Екатеринбурга сел в Кемерово. Рейс из Толмачево (Новосибирск) вернулся обратно», — сказал Палеха.