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17:20 (мск), источник: РИА Новости

В Красноярске шесть самолетов не смогли приземлиться из-за сильного ветра

Шесть самолетов не смогли приземлиться в международном аэропорту «Емельяново» в Красноярске из-за сильного ветра, сообщил РИА Новости в субботу пресс-секретарь аэропорта Никита Палеха.

Источник: РИА Новости

По его словам, самолеты не смогли сесть по метеоусловиям и командиры экипажей приняли решение уйти на запасной аэродром, либо вернуться в пункт вылета.

«Это шесть рейсов, четыре из них ушли в аэропорт Абакана — рейс из Пулково, два из Москвы и один из Норильска. Один из Екатеринбурга сел в Кемерово. Рейс из Толмачево (Новосибирск) вернулся обратно», — сказал Палеха.

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