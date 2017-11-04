Девушка из Приморья прошла в финал конкурса «Краса студенчества России»

В приморье подвели итоги отборочных этапов Всероссийского конкурса «Краса студенчества России», сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации края. В результате в финал вышли 12 девушек, одна из которых будет представлять Приморье.

Отбор конкурсанток проходил в кампусе ДВФУ накануне. Два дня девушки проходили испытания: «Эссе», «Презентация» и «Собеседование», Free Dance, а также «Деловая игра», «Защита проекта» и конкурс творческих номеров. Сумма полученных за каждый конкурс баллов определила 12 последующих финалисток. Теперь участницы будут готовиться к финальному шоу, которое состоится в кампусе университета 6 ноября.