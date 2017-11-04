«Ночь искусств» прошла в Хабаровске

Источник: Хабаровский край сегодня

До поздней ночи c 3 на 4 ноября в залах Дальневосточного Художественного музея в преддверии Дня народного единства кипела жизнь.

В окружении старинных полотен и шедевров прикладного искусства не спящие в Хабаровске сами мастерили диковинные фигурки из глины, складывали из бумаги японских журавликов, примеряли национальные нанайские халаты и на несколько минут превращались в фотомодели, а также получали массу положительных эмоций, наблюдая за творчеством музыкантов, танцоров и вокалистов.

Всероссийская акция «Ночь искусств» собрала в музее людей, как говорится, от мала до велика.

— Мы приехали из Владивостока в Хабаровск только на выходные и были приятно удивлены, что сможем посетить подобное мероприятие, — рассказали корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» молодая пара Галина и Сергей. — Здесь мы уже третий час, и постарались побывать во всех залах музея. Нам интересно было посмотреть на картины, представленные здесь, а также поучаствовать в играх, конкурсах и сделать что-то своими руками. Вот сейчас делаем журавликов из бумаги. Признаемся — делаем это впервые.

Интересно было всем, даже самым маленьким. Малыши четырёх — пяти лет быстро находили себе занятия и не докучали родителям. В переходах между залами были расставлены диванчики с большими и маленькими мягкими игрушками, и ими можно было поиграть. В общем, свобода творчества — во всём. Когда еще подобная возможность представится именно в музе, где положено вести себя тихо и чинно?

— У нас и была цель — сохранить определенный стиль и контекст в музее, а также показать зрителю ценность искусства, либо наоборот — увлекательное в искусстве. К примеру, целый час в одном из залов проходила интеллектуальная арт-игра, и она собрала большое количество участников, — уточнила специалист по связям с общественностью Дальневосточного художественного музея Анастасия Бащенко.

Состязание состояло из четырех раундов, в которые входили вопросы об искусстве XX века. Некоторые из них были занимательные, но основанные на реальных фактах.



Например, правда ли, что у известного австрийского художника Густава Климта было около сорока внебрачных детей? Или, правда, что Сальвадору Дали удалось продать волосок из своих усов за пять тысяч долларов?