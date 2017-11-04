«Ночь искусств» прошла в Хабаровске
Посетители ДВХМ узнали о сорока внебрачных детях и волоске за пять тысяч долларов.
Посетители ДВХМ узнали о сорока внебрачных детях и волоске за пять тысяч долларов.
До поздней ночи c 3 на 4 ноября в залах Дальневосточного Художественного музея в преддверии Дня народного единства кипела жизнь.
В окружении старинных полотен и шедевров прикладного искусства не спящие в Хабаровске сами мастерили диковинные фигурки из глины, складывали из бумаги японских журавликов, примеряли национальные нанайские халаты и на несколько минут превращались в фотомодели, а также получали массу положительных эмоций, наблюдая за творчеством музыкантов, танцоров и вокалистов.
Всероссийская акция «Ночь искусств» собрала в музее людей, как говорится, от мала до велика.
— Мы приехали из Владивостока в Хабаровск только на выходные и были приятно удивлены, что сможем посетить подобное мероприятие, — рассказали корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» молодая пара Галина и Сергей. — Здесь мы уже третий час, и постарались побывать во всех залах музея. Нам интересно было посмотреть на картины, представленные здесь, а также поучаствовать в играх, конкурсах и сделать
— У нас и была цель — сохранить определенный стиль и контекст в музее, а также показать зрителю ценность искусства, либо наоборот — увлекательное в искусстве. К примеру, целый час в одном из залов проходила интеллектуальная
Состязание состояло из четырех раундов, в которые входили вопросы об искусстве XX века. Некоторые из них были занимательные, но основанные на реальных фактах.
Например, правда ли, что у известного австрийского художника Густава Климта было около сорока внебрачных детей? Или, правда, что Сальвадору Дали удалось продать волосок из своих усов за пять тысяч долларов?
Ответы на оба вопроса оказались положительными. Также участники игры угадывали художников и названия картин, а затем отправились за предсказаниями аборигенов Хабаровского края — нанайцев.