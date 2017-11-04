Ученые: В пирамиде Хеопса может быть еще одна, скрытая камера

Источник: UzReport.news

Впервые о ее возможном существовании специалисты заявили еще в 2015 году. С тех пор они провели ряд экспериментов с использованием разных методик, которые показали — вероятность того, что предположение физиков неверно — менее процента.

По словам ученых, камера расположена над Большой галереей — высоким наклонным тоннелем, ведущим в «Камеру Царицы». Ее длина достигает по меньшей мере 30 метров. Входа в камеру нет, ее точные характеристики неизвестны — она может оказаться коридором или помещением, состоящим из нескольких комнат. Это первое крупное открытие, сделанное в пирамиде Хеопса с XIX века.