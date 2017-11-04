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15:32 (мск), источник: UzReport.news

Ученые: В пирамиде Хеопса может быть еще одна, скрытая камера

Одно из семи чудес света — пирамида Хеопса в Египте — продолжает удивлять ученых все новыми открытиями. Международная команда исследователей подтвердила: в древнем сооружении есть еще одна, скрытая камера.

Источник: UzReport.news

Впервые о ее возможном существовании специалисты заявили еще в 2015 году. С тех пор они провели ряд экспериментов с использованием разных методик, которые показали — вероятность того, что предположение физиков неверно — менее процента.

По словам ученых, камера расположена над Большой галереей — высоким наклонным тоннелем, ведущим в «Камеру Царицы». Ее длина достигает по меньшей мере 30 метров. Входа в камеру нет, ее точные характеристики неизвестны — она может оказаться коридором или помещением, состоящим из нескольких комнат. Это первое крупное открытие, сделанное в пирамиде Хеопса с XIX века.

Ряд египтологов, однако, отнеслись к находке физиков скептически. По их словам, никаких «тайных комнат» в пирамиде нет, а полученные физиками данные обусловлены неправильной формой каменных блоков и разницей в их минеральном составе.

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