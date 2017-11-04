40 лет под землей: Ташкентский метрополитен празднует юбилей

Источник: Sputnik

Первая линия Ташкентского метрополитена, получившая позже название Чиланзарская, длиной 12,2 км с 9 станциями была запущена 6 ноября 1977 года. С тех пор работа метрополитена в столице Узбекистана не прерывалась ни разу.

Сейчас протяженность трех линий метро с 29 станциями составляет 36,2 км. Полным ходом ведутся работы по достройке двух станций метрополитена в Юнусабадском районе. Также началась прокладка новой линии так называемого «легкого» надземного метро в Сергели, которая будет состоять из шести станций.