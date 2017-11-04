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10:29 (мск), источник: Sputnik

40 лет под землей: Ташкентский метрополитен празднует юбилей

Ташкентский метрополитен отмечает 40-летие с момента открытия.

Источник: Sputnik

Первая линия Ташкентского метрополитена, получившая позже название Чиланзарская, длиной 12,2 км с 9 станциями была запущена 6 ноября 1977 года. С тех пор работа метрополитена в столице Узбекистана не прерывалась ни разу.

Сейчас протяженность трех линий метро с 29 станциями составляет 36,2 км. Полным ходом ведутся работы по достройке двух станций метрополитена в Юнусабадском районе. Также началась прокладка новой линии так называемого «легкого» надземного метро в Сергели, которая будет состоять из шести станций.

Кроме того, железнодорожные строители привлечены к строительным работам наземно-кольцевой линии метро в Ташкенте. Согласно этому плану, общая длина метро составит 52,1 километра. Вместе с тем отрезок линии метро в 50,5 километра будет проведен через эстакаду высотой в 6 метров. Остальные 1,6 километра будут построены над землей.

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