В столице пройдет Чемпионат Азии по рукопашному бою

В столице пройдет Чемпионат Азии по рукопашному бою

В спортивном комплексе «Узбекистан» в Ташкенте с 10 по 12 ноября пройдет открытый Чемпионат Азии по рукопашному бою.