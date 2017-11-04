В столице пройдет Чемпионат Азии по рукопашному бою
В спортивном комплексе «Узбекистан» в Ташкенте с 10 по 12 ноября пройдет открытый Чемпионат Азии по рукопашному бою.
В спортивном комплексе «Узбекистан» в Ташкенте с 10 по 12 ноября пройдет открытый Чемпионат Азии по рукопашному бою.
ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В турнире будут участвовать спортсмены из более 20 стран, сообщает «Даракчи».
Сборная команда Узбекистана будет представлена полным составом.
В рамках турнира также пройдут профессиональные бои.