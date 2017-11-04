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10:40 (мск), источник: ТАСС

NYT: процесс таяния антарктических ледников ускоряется

Так в октябре от ледника Pine Island откололся массив, в четыре раза превосходящий территорию острова Манхэттен.

Источник: AP 2017

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Два крупнейших ледника на побережье Антарктиды быстро сползают в море Амундсена, и в случае, если они окончательно растают, уровень Мирового океана в течение нескольких сотен лет повысится почти на метр. С таким прогнозом выступила газета The New York Times, опубликовавшая серию спутниковых фотографий, запечатлевших кромки ледника Pine Island Glacier и ледника Thwaites Glacier на протяжении последних двух лет.

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В августе 2015 года от ледника Pine Island откололся крупный айсберг, в апреле нынешнего года в ледовом массиве появилась глубокая трещина и в октябре от ледника откололся ледяной массив, в четыре раза превосходящий территорию острова Манхэттен.

От ледника Thwaites, простирающегося на 120 километров вдоль побережья моря Амундсена, в марте 2015 года откололся айсберг длиной 24 километра, и ученые-гляциологи прогнозируют, что ледник будет и дальше разрушаться.

«Это результат потепления морской воды, омывающей ледяные массивы, — считает специалист по вопросам изменения климата из Университета штата Калифорния Эрик Ригно. — В те годы, когда среднегодовые температуры в Южном полушарии ниже нормы, мы замечали замедление процесса таяния ледников, однако в те годы, когда температура была выше нормы и прибрежные воды прогревались сильнее, процесс сползания ледников в океан ускорялся».

По мнению ученого, процесс таяния этих антарктических ледников в будущем, в условиях глобального потепления климата, может ускориться в два-три раза.

При этом он обратил внимание на то, что оба эти ледника уже сейчас являются самыми крупными в Антарктиде источниками возникновения айсбергов.

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