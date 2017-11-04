NYT: процесс таяния антарктических ледников ускоряется
Так в октябре от ледника Pine Island откололся массив, в четыре раза превосходящий территорию острова Манхэттен.
Так в октябре от ледника Pine Island откололся массив, в четыре раза превосходящий территорию острова Манхэттен.
В августе 2015 года от ледника Pine Island откололся крупный айсберг, в апреле нынешнего года в ледовом массиве появилась глубокая трещина и в октябре от ледника откололся ледяной массив, в четыре раза превосходящий территорию острова Манхэттен.
От ледника Thwaites, простирающегося на 120 километров вдоль побережья моря Амундсена, в марте 2015 года откололся айсберг длиной 24 километра, и
«Это результат потепления морской воды, омывающей ледяные массивы, — считает специалист по вопросам изменения климата из Университета штата Калифорния Эрик Ригно. — В те годы, когда среднегодовые температуры в Южном полушарии ниже нормы, мы замечали замедление процесса таяния ледников, однако в те годы, когда температура была выше нормы и прибрежные воды прогревались сильнее, процесс сползания ледников в океан ускорялся».
При этом он обратил внимание на то, что оба эти ледника уже сейчас являются самыми крупными в Антарктиде источниками возникновения айсбергов.