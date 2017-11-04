Специалисты назвали самые частые причины смерти жителей Башкирии

Источник: РИА "Новости"

Таким образом, число родившихся превысило число умерших на 6,6%. За такой же период времени в 2015 году были другие цифры — 9,3%, что означает спад рождаемости.

Специалисты рассказали о самых частых причинах смерти. На первом месте — болезни органов кровообращения — 41,1%, на втором месте — онкология — 13%, а 8,1% случаев к смерти привели внешние причины.