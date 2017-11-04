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13:17 (мск), источник: Комсомольская правда

Специалисты назвали самые частые причины смерти жителей Башкирии

Агенство Башстат опубликовало данные по смертности населения республики за прошлый год. Так, в 2016 году в Башкирии родилось 55 708 человек, а умерло 52 283.

Источник: РИА "Новости"

Таким образом, число родившихся превысило число умерших на 6,6%. За такой же период времени в 2015 году были другие цифры — 9,3%, что означает спад рождаемости.

Специалисты рассказали о самых частых причинах смерти. На первом месте — болезни органов кровообращения — 41,1%, на втором месте — онкология — 13%, а 8,1% случаев к смерти привели внешние причины.

На 100 тысяч населения приходится 614,1 смертей от болезней системы кровообращения, 201,6 — от новообразований, 66,3 — болезней органов пищеварения, 47,1 — болезней органов дыхания, 22,3 — инфекционных и паразитарных болезней, 14,7 смертей в ДТП, 5,7 — от отравления алкоголем и 15,6 самоубийств.

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