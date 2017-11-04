На Дону проходит всероссийская акция «Ночь искусств»
В праздники объединяемся через искусство.
В праздники объединяемся через искусство.
На Дону 4 ноября пройдет всероссийская акция «Ночь искусств». Девиз этой
Так, например, Ростовский областной музей краеведения приглашает жителей и гостей города на пешеходную экскурсию (от Б. Садовой до Казанского переулка), а также на открытые экспозиции «Фарфор и фаянс», «Выдающиеся музыканты и исполнители на ростовской сцене» и музыкальный вечер.
Ростовский областной музей изобразительных искусств открывает выставки «Назад в СССР», киномарафон «Революция в искусстве», акцию «Метаморфозы души в пространстве искусства», различные
Молодежный театр сегодня дает «Бумбараш». После спектакля зрителей пригласят за кулисы — можно зайти в гримерки, спуститься на нижние этажи и подняться под крышу легендарного здания.
Донской
Это только маленькая часть мероприятий, которые можно посетить всей семьей. Более подробную информацию об акции и местах ее проведения можно смотреть на сайте акции «Ночь искусств». Обратите внимание, что на многие выставки и
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