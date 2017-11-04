На Дону проходит всероссийская акция «Ночь искусств»

На Дону 4 ноября пройдет всероссийская акция «Ночь искусств». Девиз этой культурно-образовательной акции — «Искусство объединяет». Ростовские театры, музеи, выставочные залы, библиотеки подготовили интересную программу для посетителей. Кроме того, в регионе пройдут тематические концерты, перфомансы, встречи и мастер-классы с творческими людьми.

Так, например, Ростовский областной музей краеведения приглашает жителей и гостей города на пешеходную экскурсию (от Б. Садовой до Казанского переулка), а также на открытые экспозиции «Фарфор и фаянс», «Выдающиеся музыканты и исполнители на ростовской сцене» и музыкальный вечер.

Ростовский областной музей изобразительных искусств открывает выставки «Назад в СССР», киномарафон «Революция в искусстве», акцию «Метаморфозы души в пространстве искусства», различные мастер-классы и театрализованные представления.

Молодежный театр сегодня дает «Бумбараш». После спектакля зрителей пригласят за кулисы — можно зайти в гримерки, спуститься на нижние этажи и подняться под крышу легендарного здания.

Донской музей-заповедник «Танаис» подготовил серию мастер-классов по древним ремёслам для детей. Ребятам предложат сделать самим глиняную посуду, смастерить тряпичную куклу и научат валять войлок.

Это только маленькая часть мероприятий, которые можно посетить всей семьей. Более подробную информацию об акции и местах ее проведения можно смотреть на сайте акции «Ночь искусств». Обратите внимание, что на многие выставки и мастер-классы нужна предварительная запись.