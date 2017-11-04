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17:30 (мск), источник: Калининград.Ru

На Московском проспекте в Калининграде разрешили построить ФОК

Спортивный объект появится вблизи улиц Аксакова, Крымской и Флотской.

Источник: Калининград.Ru

Областное правительство разрешило построить на Московском проспекте в Калининграде физкультурно-оздоровительный комплекс. Возведением объекта займётся компания «Альбатрос-Регион».

ФОК появится в новом жилом микрорайоне в конце Московского проспекта, вблизи улиц Крымской, Флотской и Аксакова. Согласно информации, опубликованной на сайте регионального агентства по архитектуре, общая площадь объекта составит 9608 метров. Разрешение на строительство действует до 17 сентября 2019 года.

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