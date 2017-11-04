На Московском проспекте в Калининграде разрешили построить ФОК

ФОК появится в новом жилом микрорайоне в конце Московского проспекта, вблизи улиц Крымской, Флотской и Аксакова. Согласно информации, опубликованной на сайте регионального агентства по архитектуре, общая площадь объекта составит 9608 метров. Разрешение на строительство действует до 17 сентября 2019 года.