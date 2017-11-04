Кыргызских маршруточников отправили пересдавать экзамен по ПДД

ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В Бишкеке начался рейд «Общественный транспорт». Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Управления патрульной милиции ГУВД столицы.

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Проверка началась 23 октября и продлится до 31 декабря.

Отмечается, что за три дня проверки были пойманы 82 правонарушителя. 15 водителей маршрутных микроавтобусов отправили на пересдачу экзамена по ПДД.

На спецстоянку отогнали 18 авто, не соответствующих требованиям перевозки пассажиров.

С водительским составом маршруток провели беседу о строгом соблюдении ПДД. Также их обязали заменить летнюю резину на зимнюю.

Ранее стало известно, что Россия намерена ужесточить правила для мигрантов, работающих водителями маршруток по своим национальным водительским удостоверениям.

Сначала полный запрет на работу планировали ввести с 1 июня этого года, однако в Госдуме намерены отложить реформу еще на год.