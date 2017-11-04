В Краснодаре продолжается снос самовольных перекрытий проездов

В течение дня была проведена работа по устранению 15 шлагбаумов и бетонных блоков по ул. Академической, Есенина, Мокия Гулика, Московской, Екатериновской, Семигорской, Западно-Кругликовской и 40-летия Победы.

Самовольное перекрытие муниципальных дорог и проездов попадает под статью 20.18. «Блокирование транспортных коммуникаций» Кодекса административных правонарушений РФ, за это предусмотрены серьезные штрафы: для граждан — от 50 до 100 тыс. руб., для должностных лиц — от 150 до 300 тыс. руб., для юридических лиц сумма еще выше — от 250 до 500 тыс. руб., предупреждает пресс-служба мэрии.