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11:38 (мск), источник: Sputnik.md

Экс-глава КС рассказал, когда в Молдове перестали уважать Конституцию

Экс-глава Конституционного суда Дкмитру Пулбере рассказал, когда в Молдове перестали уважать Конституцию.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Отношение властей к Конституции Молдовы оставляет желать лучшего, заявил в беседе с корреспондентом Sputnik бывший председатель Конституционного суда Республики Молдова Думитру Пулбере.

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«Да, после момента принятия Основного закона в 1994 году в него вносились необходимые изменения и дополнения. Это делалось ради государства и его граждан. Но в последнее время высшие государственные чиновники, включая судей КС, относятся к Конституции высшей степени… поверхностно», — отметил Пулбере.

Он напомнил, что после 2009 года, когда к власти пришли правоцентристские силы, возник политический кризис, и невозможно было избрать президента Молдовы.

«В Конституции записано, что функции временно исполняющего обязанности главы государства могут длиться не больше, чем два месяца. Также там указано, что этот срок может быть превышен на разумный период — до шести месяцев. Но врио президента действовал тогда два года. Это ли серьезное отношение к Конституции?! Так потихоньку Основной закон государства и потерял свое фактическое значение», — рассказал Пулбере.

Говоря об идее прописать в Конституции европейский вектор развития, путь евроинтеграции как цель нашего государства, собеседник отметил, что в том же Основном законе сказано, что у Молдовы нет какой-либо идеологии.

«Любой вектор развития, прописанный в Конституции, — это идеология, что запрещает нам тот же Основной закон», — сказал Пулбере.

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